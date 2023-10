ChargePoint-aktien falder med 15 % på grund af planer om at rejse ny kapital

ChargePoint Holdings Inc (NYSE: CHPT) tabte yderligere 10% i morges efter at have annonceret planer om at rejse ny kapital via et aktiesalg.

ChargePoint indsamler $232 millioner i alt

Onsdag sagde infrastrukturselskabet for elektriske køretøjer, at en gruppe institutionelle investorer ønskede at købe 175 millioner dollars af deres nyligt udstedte aktier. Ifølge Rex Jackson – Chief Financial Officer for ChargePoint:

Disse forhøjelser og vores nyligt annoncerede revolverende kreditfacilitet på $150 millioner er i overensstemmelse med vores annoncerede kapitalstrategi for at styrke vores balance.

Det børsnoterede firma i New York bekræftede også i dag, at det udnyttede sin eksisterende ATM-facilitet for også at rejse yderligere $57 millioner i tredje kvartal.

Sidste måned rapporterede el-opladningsnetværksoperatøren en stigning på 39 % år for år i sin kvartalsvise omsætning. ChargePoint-aktien har stadig tabt næsten 45 % lige siden.

Hvad der ellers var bemærkelsesværdigt i dagens udgivelse

ChargePoint har ikke planer om at tilbyde længere aktier under sin eksisterende facilitet på markedet for nu, ifølge finanschefen.

Pressemeddelelsen onsdag bekræftede også, at det californiske selskab har justeret vilkårene for en konvertible senior-seddel til en værdi af $300 millioner, som det solgte sidste år.

Den skal nu betale højere renter på den finansiering, men har også et år mere til at betale den tilbage. Også i dag sagde peer Plug Power i en regulatorisk ansøgning, at dens omsætning vil stige kraftigt og ramme omkring $6,0 milliarder i 2027.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på ChargePoint-aktier.