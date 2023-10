Grundlæggeren af SSV-netværket Alon Muroch blev udarbejdet midt i Israel-Hamas-krigen

Alon Muroch, grundlæggeren af Ethereums satsning af infrastrukturplatformen SSV Network, er blevet udnævnt til de israelske forsvarsstyrker.

Muroch kom med meddelelsen i et indlæg på X onsdag og bemærkede, at han har fundet situationen på stedet meget værre, end der er blevet udsendt siden Hamas’ overraskelsesangreb på Israel i sidste weekend. Her er hvad grundlæggeren af SSV Network sagde:

“Jeg blev udnævnt, situationen på stedet er væsentligt værre end beskrevet. Massacre er det eneste ord, der kommer til at tænke på. 90 % civile (familier). Vi vender sagen, det bliver hverken kort eller smukt.”

Israel har indkaldt over 300.000 hærreservister på baggrund af rapporter om, at det planlægger en større landoffensiv mod Hamas-militante.

SSV Network-prisen faldt efter Muroch-nyheder

Copy link to section

Prisen på SSV Network (SSV) faldt kraftigt efter nyheden, næsten tocifret ned i løbet af få timer, da salgspresset skubbede det indfødte token fra højdepunkter på $14,80 til laveste $13,40. I skrivende stund var kryptovalutaens pris tilbage over 14,00 dollars, og stemningen væltede blandt tyre under forsikring fra SSV Network-teamet om projektet.

Matthias, leder af global BD hos SSV Network, bemærkede i en erklæring, at projektet forblev fokuseret på dets mål selv i modgang. SSV Network har injiceret millioner af dollars til at fremme decentraliseret ETH-indsats, herunder en økosystemfond på $50 millioner til udvikling af Distributed Validator Technology (DVT).

Ifølge data fra CoinGecko handlede SSV til omkring $14,15 kl. 7 ET den 11. oktober, stadig et fald på mere end 4% inden for de seneste 24 timer. Altcoinens værdi var næsten 11% faldet i den seneste uge.

Israel-Hamas krig og indvirkning på markeder

Copy link to section

Rapporter fra Palæstina og Israel tyder på, at mere end 2.200 mennesker er blevet dræbt, siden konflikten brød ud – CNN rapporterede, at mindst 1.055 mennesker indtil videre er blevet dræbt i Gaza efter Israels gengældelsesluftangreb, mens 1.200 dødsfald har været forbundet med Hamas-angrebene.

Mens olie- og forsvarsaktier steg tidligere på ugen midt i en “knee-jerk” reaktion på konflikten, har eksperter mente, at der er rigelige risici, som kan påvirke det bredere finansielle marked yderligere.

Milliardærinvestor Paul Tudor Jones har advaret om, at geopolitiske risici forbundet med Israel-Hamas-krigen kan øge nedsiden af aktierne.