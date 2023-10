‘Knæfald’-reaktionen letter, men kunne krigen mellem Israel og Palæstina få olien til at nå $150 pr. tønde?

Tidligt lørdag morgen, den 7. oktober 2023, blev billeder af blodbadet, der havde opslugt Israels gader, udsendt rundt om i verden.

Et pludseligt og massivt angreb havde betydet tab af mindst 700 menneskeliv.

Derudover tyder rapporter på, at cirka 400 palæstinensere faldt til israelske luftangreb.

CNN rapporterer, at omfanget af volden var uden fortilfælde med alt mellem 2.200 og 5.000 raketter, der blev affyret ind i Israel, afhængigt af kilden.

NDTV, et indisk nyhedsnetværk, bemærkede, at missilangrebene fandt sted inden for 20 minutter.

Luftangrebssirener lød, da Israels avancerede luftforsvarssystem, Iron Dome, som har været i aktiv tjeneste siden 2011, angiveligt blev overvældet af angrebets omfang.

Dette var på trods af systemopgraderinger så sent som i 2021.

Den forventede stigning i oliepriserne

Midt i faldende global efterspørgsel faldt WTI- og Brent-priserne med henholdsvis ca. 8 % og 11 % i løbet af den seneste uge, hvilket markerede det største ugentlige fald siden marts 2023.

Globale råoliepriser er dog meget følsomme over for geopolitiske spændinger, især dem i Mellemøsten, som udløste et stærkt stigning tidligere i sessionen.

Dette er selvom Israel har begrænset olieproduktion og raffineringskapacitet, mens primærenergidata udgivet af US Energy Information Administration for Palæstina i 2021 bemærkede, at Vestbredden og Gazastriben ikke producerer kul, tør naturgas, petroleum eller andet kulbrinte -baserede væsker.

WTI, der lukkede på $85,19, steg hurtigt til et højdepunkt på $87,24.

I skrivende stund faldt dette noget til $85,81.

Brent-råolie åbnede på den anden side til $87,36, før den steg til $89,0.

Som med WTI er priserne faldet, men de handles allerede under det åbne marked til $87,29.

Vandana Hari, CEO for Vanda Insights, havde forudset muligheden for en sådan situation og bemærkede,

Vi kan muligvis se en knæfald i råoliepriserne på mandag…

Det pludselige prisspring ser ud til at have været i en begrænset periode, og det kan falde ud, når markedet er sikker på, at starten på storstilede fjendtligheder vil være lokaliseret og midlertidig.

Hun tilføjede dog, at hvis volden fortsætter, kan dette resultere i betydelig volatilitet for oliemarkederne og drive højere priser i det lange løb.

Geopolitiske ligninger

USA har været i gang med at forsøge at formidle en fredsaftale mellem Saudi-Arabien og Israel i et forsøg på at genoptage harmoniske forbindelser.

Drøftelser med Saudi-Arabien er afgørende for Biden-administrationen, der har forsøgt at overbevise kongeriget om at øge deres olieproduktion og lette den globale energitæthed.

Men med ringe klarhed om, hvordan denne nye voldscyklus i sidste ende vil udspille sig mellem Israel og Palæstina, kan disse bestræbelser såvel som en bredere regional stabilitet potentielt blive fortrudt.

Iran

Måske i endnu højere grad end Saudi-Arabien, Israel eller Palæstina er deltagere på finansmarkedet fokuseret på konsekvenserne for Iran, et centralt OPEC-medlem.

I løbet af det seneste år har en del af faldet i de globale oliepriser været drevet af reintegrationen af delvise iranske forsyninger (anslået til en halv million tønder om dagen) på det globale marked, samt deeskalering spændinger i regionen.

Råvareveteranen og hedgefondsejeren Pierre Andurand bemærkede, at da Iran betragtes ugunstigt i USA som tilhænger af angrebene på Israel, kan præsident Biden genindsætte sanktioner mod landet, hvilket vil stramme oliemarkedet yderligere på længere sigt.

En rapport fra The Wall Street Journal placerede skylden direkte på Iran og bemærkede,

Iran hjalp med at planlægge angreb på Israel i flere uger…Den islamiske revolutionsgarde gav det sidste grønt lys sidste mandag i Beirut.

I en tale til Reuters bemærkede energiekspert Saul Kavonic, at hvis USA-ledede sanktioner pålægges landet,

(i et sådant tilfælde)…op til 3% af den globale olieforsyning er i fare.

Konflikten kommer på et tidspunkt, hvor OPEC+-landene allerede har accepteret betydelige frivillige produktionsnedskæringer indtil udgangen af 2023.

Afsluttende ord

Selvom oliepriserne er modereret noget siden deres højdepunkt tidligere i dag, advarede Israels premierminister Benjamin Netanyahu borgerne om at forvente,

…en lang og vanskelig krig…

Som følge heraf kan enhver vedvarende deeskalering potentielt være uden for rækkevidde på kort sigt.

Selvom de kortsigtede implikationer af Israel-Palæstina-krigen på olieprisen kan være forbigående, mener Andurand, at hvis Mellemøsten som helhed er opslugt af en bredere konflikt, kan virkningerne være dybe.

Han bemærkede,

…man skal ikke forvente en stor olieprisstigning i de kommende dage…Markedet bliver i sidste ende nødt til at tigge om mere saudisk forsyning, hvilket jeg tror ikke vil ske under $110 Brent… Også sandsynligheden for, at dette (potentiale for fremtidig USA- førte sanktioner) vil føre til direkte konflikt med Iran er ikke nul.

I tråd med Andurands bekymringer tilføjede Kavonic, at situationen kan blive endnu mere uforudsigelig, hvis brygget regional ustabilitet påvirker adgangen til Hormuz-strædet, porten mellem Den Persiske Bugt og Omanbugten,

…omkring 20 % af den globale olieforsyning kan holdes som gidsler.

Marko Papic, chefstrateg hos Clocktower Group hævdede, at historiske geopolitiske forstyrrelser i Levanten tidligere har haft en midlertidig indvirkning på de globale oliepriser, da ethvert nedfald har en tendens til at være lokaliseret.

Det er dog ikke alle kommentatorer, der er optimistiske med hensyn til til sidst at holde oliepriserne i skak.

For eksempel mener Dan Alamariu, global chefstrateg hos Alpine Macro, at et udbrud kan være på spil, og tilskriver en 20 % sandsynlighed for, at oliepriserne stiger til så højt som $150 pr. tønde på grund af spændingerne i Mellemøsten.

Uanset resultatet, vil forholdet mellem USA og Iran sandsynligvis spille en førende rolle i beslutningen om energimarkedernes bane i de kommende måneder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.