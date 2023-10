Rød advarsel: Undgå disse EV-aktier: FFIE, MULN, WKHS, GOEV

Bilindustrien gennemgår store forandringer, efterhånden som verden går over til elektriske køretøjer (EV). For eksempel er antallet af bilfirmaer vokset hurtigt i de seneste par år.

I USA er Tesla Model Y blevet det fjerde bedst sælgende køretøj i år. Dette er bemærkelsesværdigt, da køretøjet først blev lanceret for et par år siden. Andre mærker som Tesla Model Y og Rivian vinder også markedsandele.

Kina, det største marked i verden, undergår også ændringer, da virksomheder som Byd, Nio, Xpeng og Li Auto fortrænger traditionelle mærker. Der er nu over 100 EV-virksomheder i Kina.

Jeg tror, at mange små elbiler ikke vil eksistere i de kommende år på grund af stigende tab og de udfordringer, der er involveret i branchen. Her er nogle af de bedste EV-aktier, du skal undgå.

Faradays fremtid

Faraday Future (NASDAQ: FFIE) er et elbilfirma, der bygger luksusmærker i USA. Virksomheden har været et pengeforbrændingsanlæg, der tabte over 1,4 milliarder dollars i 2019, 2020, 2021 og 2022. Dets nettotab i de seneste 12 måneder var på over 577 millioner dollars.

Faraday Future leder nu efter flere penge, da det søger at øge produktionen af sine køretøjer. I en erklæring i sidste uge sagde virksomhedens grundlægger, at firmaet gjorde det bedste, det kunne, for at finde en strategisk investor. Det vil ikke være let i en tid, hvor korte obligationer giver over 5 %.

De seneste resultater viste, at Faraday Futures kontanter styrtede fra $31,8 millioner i 1. kvartal til $17,9 millioner. Som Rivian har vist, har EV-virksomheder brug for milliarder af dollars for at øge produktionen. Rivian har allerede brændt over 6 milliarder dollars i de sidste par år og har for nylig rejst yderligere kontanter.

Mullen Automotive

Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) er en anden EV-aktie, man skal undgå. Ligesom Faraday Future har virksomheden brændt kontanter af i de seneste par år. Det gjorde den gennem sin interne drift og sine opkøb af Bollinger Motors og Electric Last Mile Solutions (ELMS).

Mullen Automotive har stadig nogle gode penge på balancen. Det endte sidste kvartal med 214 millioner dollars i kontanter og kortsigtede investeringer. Det har nu besluttet at bruge nogle af disse kontanter til at tilbagekøbe sine aktier, et skridt, som jeg mener ikke giver mening, da virksomheder køber aktier tilbage ved hjælp af deres frie pengestrøm.

Disse midler vil snart opbruges, da Mullen havde et nettotab på over $300 millioner i sidste kvartal. Derfor tror jeg, at MULN-aktien vil forblive under pres i lang tid.

Canoo

Canoo (NASDAQ: GOEV) aktiekurs har været i en bearish trend i et stykke tid. Det er faldet fra $25 i 2020 til mindre end $0,50 i dag. Dette skete, da selskabet fortsatte med at brænde kontanter, mens det gearede til sine køretøjsleverancer. Canoo har tabt over 500 millioner dollars i de seneste fire kvartaler.

Canoo’s fordele er, at det er ved at indsnævre sine tab, og at det har en enorm ordrebeholdning. I modsætning til Faraday Future er det også rettet mod et nichemarked i leveringsindustrien. Dette gør det til en bedre virksomhed end FFIE og Mullen.

Udfordringen for Canoo, som jeg skrev her , er, at dens balance ikke er stærk nok til at finansiere disse projekter. Det endte sidste kvartal med kun 5 millioner dollars og påløbne udgifter på over 44,6 millioner dollars.

Arbejdshest gruppe

Workhorse Group (NASDAQ: WKHS) aktiekurs er faldet fra $42,80 i 2021 til $0,44. Virksomhedens udfordringer er de samme som de tre andre. Det har brændt masser af kontanter, og det vil være svært at finde finansiering.

Det havde over $140 millioner i kontanter i sidste års Q2 og $62,4 millioner i samme periode i år. Virksomheden registrerer over $23 millioner i kvartalsvise tab. Derfor bliver det nødvendigt at rejse yderligere kapital for at finansiere sine aktiviteter.