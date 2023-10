Den britiske regulator har netop forbudt tidligere Barclays CEO: find ud af mere

Jes Staley – den tidligere administrerende direktør for Barclays PLC (LON: BARC) kan ikke længere besidde en betydelig stilling i finansindustrien i Det Forenede Kongerige.

Staley idømte bøder og forbud på grund af bånd med Jeffrey Epstein

Torsdag beordrede Financial Conduct Authority Staley til at betale 1,8 millioner pund (2,21 millioner dollars) i bøde for at komme med vildledende udtalelser om sit forhold til den nu afdøde seksualforbryder – Jeffrey Epstein.

Derudover forbød tilsynsmyndigheden ham at tjene i en seniorlederrolle i finanssektoren. Ifølge Therese Chambers – Bliv medlem af administrerende direktør for håndhævelse og markedsovervågning hos FCA:

En administrerende direktør skal udøve sund dømmekraft og være et eksempel for personalet i deres firma. Hr. Staley undlod at gøre dette.

Aktierne i Barclays PLC er faldet 3,0% i skrivende stund.

Barclays vil have Jes Staley til at miste tidligere bonusser

Staley trådte tilbage som administrerende direktør for den London-baserede bank i november 2021 efter en indledende undersøgelse af hans forbindelser med Jeffrey Epstein.

Han henviste tilsynsmyndighedens beslutning om at forhindre bankmanden i at have en ledende rolle i Det Forenede Kongerige til Upper Tribunal til overvejelse torsdag.

Også i dag sagde Barclays i en markedsmeddelelse, at Staley skulle miste tidligere bonusser og kompensationer til en værdi af £17,8 millioner i alt. Det multinationale har dog ikke kommenteret yderligere på sagen.

Meddelelsen ankommer kun dage før Barclays PLC er planlagt til at rapportere sine finansielle resultater for tredje kvartal. JPMorgan havde også i sidste måned indvilget i et forlig på $75 millioner med De amerikanske Jomfruøer om en retssag relateret til dets bånd med Jeffrey Epstein.