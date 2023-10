Shiba Memus mål er at overgå Shiba Inu og Dogecoin

Shiba Inu og Dogecoin har mistet momentum i de sidste par år, da investorer flytter fra traditionelle meme-mønter. SHIB faldt til et lavpunkt på $0,0000068, det laveste niveau siden juni 2023. Det er styrtet med mere end 39% fra det højeste niveau i år.

Tilsvarende er Dogecoin-prisen faldet til et lavpunkt på $0,056, det laveste punkt siden juni. Det er faldet med tocifrede fra det højeste år til dato. Andre traditionelle meme-mønter som Dogelon Mars, Floki Inu og Baby Doge er også styrtet sammen på linje med andre kryptovalutaer.

Shiba Memu til undsætning?

Copy link to section

Meme-mønter er trukket tilbage på grund af den relativt lave efterspørgsel blandt investorer. De er også faldet på grund af Federal Reserves og amerikanske tilsynsmyndigheders handlinger. Fed har hævet renten fra nul i 2022 til et højt niveau i flere årtier på 5,50 %. Embedsmænd har antydet, at de vil levere endnu en vandretur i år.

SEC har også været ret aggressiv i de sidste par måneder. Det sagsøgte for nylig Binance og Coinbase, de to største virksomheder i branchen. Det har også konstant nægtet virksomheder som VanEck, Fidelity, Blackrock og Grayscale deres spot Bitcoin ETF-applikationer.

På trods af undergang og dysterhed sigter Shiba Memu på at ændre denne tendens. Dets token-salg er fortsat og nærmer sig nu det vigtige niveau på $4 millioner. Det har rejst 3,73 millioner dollars i de seneste to måneder.

Shiba Memu vil være anderledes end andre tokens som Shiba Inu og Dogecoin. For det første kommer det med et indbygget hjælpeprogram, inklusive dets integration med kunstig intelligens (AI). Dens AI-teknologi vil være meget avanceret og vil omfatte teknologier som Natural Language Processing (NLP), sentimentanalyse, billed- og videogenkendelse og prædiktiv analyse. Du kan købe Shiba Memu her.

Er Shiba Memu en god investering?

Copy link to section

Shiba Memu sigter mod at være en bedre meme-mønt end populære mønter som Pepe, Bonk, Shiba Inu og Dogelon Mars. Det sigter mod at gøre det ved at bruge AI til markedsføringsformål. Og i fremtiden sigter udviklerne på at sikre at de bygger en omfattende suite af produkter, inklusive metaverse og spil.

Derfor virker risiko/afkast-forholdet for denne investering gunstigt. Dette betyder, at køb af et par Shiba Memu-tokens kan føre til betydelige afkast, når det er noteret i vigtige decentraliserede og centraliserede børser som Binance, Coinbase og Uniswap.

Shiba Memu tokenet vil have en forsyning på 1 milliard tokens. 85 % af disse tokens bliver nu solgt i en forsalgsbegivenhed, mens 10 % af dem vil gå til CEX- og DEX-platforme. Andre tokens vil gå til udviklere og likviditet på tværs af forskellige blockchains.

Investering i Shiba Memu er dog stadig et risikabelt aktiv, som vi har set med vigtige meme-tokens som Bonk og Milady meme-mønter. Derfor bør du kun investere midler, du har råd til at tabe.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.