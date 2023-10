Tilray aktiekursprognose: TLRY kan snart styrte med ~25%

Tilray (NASDAQ: TLRY) aktiekurs har slettet de fleste af de gevinster, den opnåede i september, da håbet om reguleringsmæssig klarhed steg. Efter at være steget til $3,40 den 5. september, er cannabisaktien faldet med ~41% og er nu på det laveste niveau siden den 27. juli.

Kort interesse stiger

Tilray Brands har haft et stort fald fra nåden. Aktien er styrtet ned fra sit højeste niveau på $300 til ~2. Andre populære cannabisaktier som Curaleaf, Cresco Labs, Green Thumb Industries og Scotts Miracle-Gro er også faldet.

Tilray Brands giver det bedste eksempel på, hvordan hypeinvesteringer kan gå grueligt galt for investorer. Vi har også set denne situation i EV-aktier som Mullen Automotive, Canoo og VinFast.

På samme måde er mange ren energiaktier, der steg for et par år siden, såsom Sunrun, Enphase Energy og First Solar, alle kommet tilbage til jorden. Jeg tror på, at mange hypede AI-aktier som C3.ai også vil dykke på lang sigt, som jeg skrev her .

Tilray Brands aktiekurs er styrtet på grund af selskabets langsomme vækst, mangel på større lovgivningsmæssig klarhed i USA og forhøjede tab. Mens dens omsætning steg til $627 millioner i det sidste regnskabsår, sprang dens tab til over $1,4 milliarder.

Den tabsgivende streak fortsatte i sidste kvartal. Dets resultater viste, at nettoomsætningen steg med 15 % år-til-år til $177 millioner. For en underskudsgivende ‘vækst’-virksomhed er det altid vigtigt at vise en højere vækstrate end dette.

Justerede bruttomarginer faldt til 28%, mens selskabets nettotab faldt til $56 millioner. Justeret EBITDA faldt til $11,4 millioner. Tilray håber at fortsætte med at vokse sin Canadas markedsandel og i USA.

Ligeledes håber ledelsen at få virksomheden til at blive en førende aktør i alkoholbranchen. De har for nylig købt flere mærker fra AB InBev. Det investerer også i sin forretning med håndværksdrikke.

Bekymringen blandt investorer er, at Tilray bliver nødt til at rejse yderligere kapital, efterhånden som dens tabsgivende streak fortsætter. Det har allerede hævet sit andelstal fra 460 millioner i 2021 til over 730 millioner. Dette forklarer, hvorfor den korte interesse er hoppet til det højeste niveau nogensinde.

Tilray aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at TLRY-aktien dannede et dobbelt-top-mønster i september. I teknisk analyse er dette et af de mest populære bearish mønstre. Den er nu flyttet under halsudskæringen af dette mønster til $2,24. Aktien er også styrtet under 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) nærmer sig det oversolgte niveau.

Derfor er udsigterne for aktien bearish, og det næste niveau at se er på $1,50, hvilket er ~25% under det nuværende niveau.