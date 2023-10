BNP Paribas aktiekurs falder til vigtig støtte, efterhånden som bankens indtjening begynder

BNP Paribas (ETR: BNP) aktiekurs faldt til det laveste niveau siden den 8. august, da amerikanske bankgiganter begyndte at offentliggøre deres økonomiske resultater for 3. kvartal. Aktien væltede til et lavpunkt på €57,45, lavere end det højeste niveau på €62,76 fra år til dato. I alt er den steget med mere end 30 % fra det laveste niveau i år.

Amerikanske bankers indtjeningssæson starter

Den største drivkraft for amerikanske og europæiske bankaktier som BNP Paribas er starten på indtjeningssæsonen. Mens BNP er en fransk bank, bruger investorer den amerikanske indtjening som et barometer for dens resultater.

Citigroup offentliggjorde stærke resultater, da dens omsætning steg til 20,14 milliarder USD i 3. kvartal. På samme måde sagde JP Morgan, den største bank i USA, at dens omsætning steg til 40,6 milliarder dollars, mens dens overskud steg til 13,5 milliarder dollars. Wells Fargo offentliggjorde også stærke resultater, da dens omsætning steg til over 20 milliarder dollars.

Nøglenævneren for disse resultater er renter. De bemærkede begge, at højere renter havde hjulpet dem med at øge deres indtjening. Priserne i USA og andre udviklede lande er steget til det højeste niveau i mere end to årtier.

Disse resultater betyder, at BNP Paribas sandsynligvis vil offentliggøre stærke resultater den 26. oktober. Ligesom sine amerikanske modparter nyder BNP Paribas godt af højere priser i Europa, hvor det gør det meste af sin forretning.

De seneste resultater viste, at dens nettoindtægt steg med 16,4 %, mens dens omsætning steg med 3,3 %. Dens udlodelige nettoindkomst steg til €,26 mia. Som et resultat lancerede selskabet det andet aktietilbagekøbsprogram på 2,5 milliarder euro.

Jeg mener, at BNP Paribas er en god investering for indkomstinvestorer. Det er en sikker bank med et udbytte på 6,7 pct. Det vil også fortsætte med at drage fordel, da raterne forbliver høje i et stykke tid.

BNP Paribas aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at BNP Paribas aktiekurs har været i en optrend i de seneste par måneder. Undervejs har bestanden dannet en stigende kanal vist i sort. Det faldt til den nederste side af kanalen, da amerikanske banker startede deres indtjeningssæson.

Aktien bevægede sig også lidt under 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) faldt til under neutralpunktet på 50. Derfor er udsigterne for aktien neutrale med en bullish bias. Det vil sandsynligvis hoppe tilbage og teste oversiden af kanalen igen til €62,71. Denne visning vil blive ugyldig, hvis den bevæger sig under den nederste side af kanalen.