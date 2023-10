Deflationær frygt vender tilbage, da Kinas CPI og PPI underperformer forventningerne

National Bureau of Statistics of China (NBS) offentliggjorde de seneste tal om Kinas forbrugerprisindeks (CPI) og producentprisindeks (PPI) for september måned 2023.

Inflationsdata

De seneste data viser, at den kinesiske forbrugerinflation var stagneret på 0 % år-til-år, hvilket kom under konsensusforventningerne på 0,2 % år-til-år ifølge analytikere på TradingEconomics.com.

Derudover var CPI faldet fra 0,1 % YoY i den foregående måned og er et godt stykke under de 2,8 % YoY registreret i september 2022.

Selvom der var tegn på et økonomisk opsving, tyder underpræstationen af CPI på, at forbrugernes nød kan være mere udbredt end afspejlet i tidligere data.

Forbrugerpriserne er faldet markant siden sidste år, hvor de i gennemsnit lå på 2,4 % år/år mellem april og oktober 2022.

Desuden ligger den gennemsnitlige CPI for 2023 på 0,43 %, hvilket er langt under det årlige mål på omkring 3 %, som regeringen har opstillet.

Den kraftige reduktion betyder, at de politiske beslutningstagere kan være opmærksomme på potentialet ved at glide ind i deflationært område i den nærmeste fremtid.

På trods af boomet i turisme midt i “den gyldne uge”-festligheder, kan der være særlig bekymring, da denne tendens forventes at aftage med slutningen af sommersæsonen.

Source: China NBS

Månedlig inflation

På månedsbasis lå inflationen for september på 0,2 %, hvilket faldt under konsensusforventningerne på 0,3 %, ifølge analytikere på TradingEconomics.com.

Dette var under augusts data på 0,2 % MoM og de 0,3 % MoM registreret i det tilsvarende interval i det foregående år.

Producentpriser

PPI klarede sig dårligere end forventningerne og kom ind på (-)2,5 % år for september i forhold til markedsprognoser på (-)2,4 % år for år.

Dette var en forbedring fra (-)3,0 % faldet i august 2023 og markerede den mindste deflation siden marts 2023 på grund af regeringsstimulans og post-pandemiske politikker.

Derudover var dette den tolvte måned i træk, at PPI er faldet, og er forbedret siden det laveste niveau i 2023 på (-)5,4 % år/år i juni 2023.

Produktionsmaterialer oplevede et blødere fald fra (-)3,7% YoY i august til (-)3,0% YoY i september; mens forarbejdnings- og råvarepriserne begge modereredes til (-)2,8 % år/år.

Fødevarer svækket fra (-)0,2% år-til-år i den forrige rapport til (-)0,3% år-år; mens tøjproducentpriserne steg til 0,8 % år/år i denne måned, modereret fra 1,0 % år/år i august 2023.

På månedsbasis steg PPI med 0,4 % MoM sammenlignet med 0,2 % MoM tidligere.

De seneste data fra Purchasing Managers’ Index tyder på, at fabrikkens efterspørgsel ser underliggende tegn på forbedring, og markedsobservatører vil fortsætte med at overvåge outputdata.

Outlook

I de seneste tal var både detail- og producentinflationen for september under forventningerne, hvor forbrugerinflationen kom op på 0 % år/år, og PPI faldt for tolvte måned i træk.

Samlet set er den væsentligste fare for den kinesiske økonomi fortsat ejendomsmarkedets position efter lavere boligsalg, manglende investeringer og frygten for udbredt smitte.

Effektiviteten af regeringens nødhjælpspakke for denne sektor skal endnu måles, selvom opsvinget alt i alt sandsynligvis vil forblive svagt og begrænset.

Samlet set var der positive indikationer for økonomisk aktivitet såsom vækst i detailsalg, industriel værditilvækst, forbrugertilfredshed og serviceforbrug (vokset med stærke 19,4 % år/år i august 2023) midt i relativt lav inflation.

Det svagere end ventede CPI kan dog bringe forbrugerens styrke i tvivl.

Kommende handelsdata

Senere i dag vil General Administration of Customs i Kina offentliggøre nye tal om handelsvækst og handelsbalance.

Markedsprognoser anslår handelsbalancen til $70,0 milliarder (£57,44 milliarder) i forhold til den foregående måneds aflæsning på $68,36 milliarder.

Både eksport og import forventes at falde med henholdsvis (-)7,6 % og (-)6,0 %, hvilket viser en mild forbedring i forhold til tallene for august 2023.

Eksporten og importen var faldet med henholdsvis (-)14,5 % år for år og (-) 12,7 % i juni måned, og ser ud til at se en vedvarende afmatning.

Disse nye datapunkter kan give et dybere perspektiv ind i økonomiens vækstbane.

Disse linjeposter oplever dog fortsat et samlet fald og er endnu ikke kommet helt op.

Afslutningsvis har nedenstående forventninger CPI og PPI været et uventet tilbageslag for den økonomiske aktivitet i Kina, hvilket tyder på, at forbrugernes efterspørgsel kan falde i de kommende måneder.