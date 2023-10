En svagere dollar i et miljø med høj rente

Det fine ved de finansielle markeder er, at de er lukket i weekenden. Investorer har tid til at omgruppere, genoverveje deres strategier og forberede sig til mandagens åbning.

Weekenden er derfor tid til eftertanke.

Det er også en tid, hvor mange ser på det større billede, langsigtede tendenser, og hvordan de fundamentale faktorer kan påvirke markederne.

I går argumenterede jeg for, at højere renter i længere tid er de nye centralbankers mantra. I dag vil jeg bygge videre på det argument og introducere en ret upopulær mening om verdens reservevaluta.

Mere præcist, kan et miljø med høj rente give en svagere snarere end en stærkere dollar? Alle taler om Fed og den høje fondsrente, så fortællingen er, at dollaren kun bliver stærkere.

Jeg beder om at være anderledes.

Til dette bringer jeg dig det større billede – det månedlige EUR/USD- diagram.

Den amerikanske dollar blev stærkere, mens renten faldt støt

Copy link to section

I årtier er renten faldet dramatisk. Men den måske vigtigste periode var i de sidste ti-femten år, hvor renten nåede tæt på nul i USA.

Faldende renter formodes at være dårlige nyheder for en valuta. Men det var ikke for dollaren.

Dette er det månedlige diagram for EUR/USD. Det viser, at den amerikanske dollar er styrket betydeligt siden den store finanskrise i 2008.

Dengang handlede EUR/USD over 1,60. Spol frem til efterdønningerne af COVID-19-pandemien, og EUR/USD handlede under 0,96.

Det er et støt fald på snesevis af store tal (dvs. et stort tal svarer til hundrede pips point) i en relativt kort periode.

Men det interessante her er ikke nødvendigvis faldet i valutakursen, men det faktum, at renterne er faldet i USA hele tiden. Derfor har vi set en stærkere dollar i et lavrentemiljø.

Naturligvis er det næste spørgsmål, hvor ville den amerikanske dollar gå hen, nu hvor renterne er langt fra deres laveste niveau? Og da centralbankerne bliver ved med at fortælle os, at renterne er højere i længere tid, da inflationen sandsynligvis vil forblive høj, hvorfor så ikke sælge den amerikanske dollar, når tendenserne vender?

Sammenfattende er ideen med disse to artikler dedikeret til renter, at de langsigtede tendenser er vendt. Renterne falder ikke længere og vil sandsynligvis ikke falde på det nærmeste.

Men hvis den amerikanske dollar blev styrket under et lavrentemiljø, er det kun logisk, at det vil falde i et højrentemiljø. Derfor opfatter jeg enhver amerikansk dollarstyrke som kun midlertidig, da finansmarkederne forstår at klare stigende renter.