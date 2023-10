MOAT: Denne fond i Warren Buffett-stil slår konstant SPY ETF

VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT) ETF-aktiekursen har trukket sig tilbage i de sidste par måneder, da bekymringerne for markedet fortsatte. Fondens aktie trak sig tilbage til et lavpunkt på $75 i fredags, lavere end det hidtil høje niveau på $84. Det svæver nær det laveste niveau siden juni.

Warren Buffett-stil ETF

I fredags skrev jeg om Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ), en fond bestående af kvalitetsvirksomheder, som Warren Buffett ville elske. Fonden fokuserer på virksomheder med en lang historie med at vokse deres frie pengestrømme (FCF).

VanEck Morningstar Wide Moat er en anden ETF, som jeg tror, Warren Buffett ville elske. For det første fokuserer det på virksomheder med en voldgrav i deres brancher. Buffett har længe talt for virksomheder, der har en bred konkurrencefordel i forhold til deres jævnaldrende.

MOAT ETF følger Morningstar Wide Moat Focus Index, som sporer 51 virksomheder. Nogle af de øverste bestanddele er virksomheder som Alphabet, Veeva Systems, Comcast, Gilead Sciences, ICE og Marketaxess Holdings.

Et kig på alle disse virksomheder viser, at de har en enorm konkurrencefordel. Alphabet er den største søgemaskine i verden, mens Gilead har en stærk markedsandel i onkologidivisionen.

Intercontinental Exchange (ICE) driver de mest populære børser i verden, herunder New York Stock Exchange. Salesforce er den største CRM-virksomhed, mens Veeva Systems leverer softwareløsninger til sundhedsindustrien. Andre firmaer som TransUnion, Ecolab og Equifax har også en stærk voldgrav.

MOAT har en lang erfaring med at klare sig bedre end (SPY). Data viser, at den femstjernede fond har klaret sig bedre end fonden siden starten. Dets gennemsnitlige årlige afkast i de seneste fem år ligger på 12,7%, mens S&P 500 er steget med ~10,2%. Det har haft årlige afkast på ~13,6%, højere end S&P 500’s 12,64%.

MOAT ETF aktiekursprognose

Den eneste risiko ved at investere i MOAT lige nu er, at teknikken ikke understøtter. Min opfattelse er, at investorer bør købe ind i denne svaghed, muligvis ved at bruge dollaromkostningsgennemsnitstilgangen (DCA).

Det daglige diagram viser, at MOAT ETF har været i en kraftig nedadgående tendens i de seneste par måneder. Den har krydset 23,6 % Fibonacci Retracement-niveauet og bevæget sig under 50 og 200-dages Arnaud Legoux Moving Average (ALMA).

Fonden er faldet under nøglestøtten på $76,55, det højeste punkt den 2. februar. Derfor er de kortsigtede udsigter for fonden bearish, og det næste niveau at se er på $70,30.