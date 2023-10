Cathie Wood – Ark Invests grundlægger og administrerende direktør ser kunstig intelligens som en drivkraft for produktivitet, som i sig selv gør den antiinflationær.

Cathie Woods seneste bemærkninger om kunstig intelligens

Tidligere på ugen sagde US Bureau of Labor Statistics, at inflationen steg med 0,4 % for september måned i forhold til Dow Jones-estimatet for en stigning på 0,3 %.

Hvad printet signalerede var, at inflationen fortsat er en bekymring – og kunstig intelligens er dens modgift, ifølge Cathie Wood.

Den indflydelsesrige investor ser et “ideelt” miljø for AI-virksomheder forude, da den amerikanske økonomi bremser mere end forventet, og virksomheder vender sig til kunstig intelligens i jagten på bedre overskudsmargener.

Især sagde Wood, at AI-softwarevirksomhederne vil invitere til enorme investeringer. Ikke desto mindre er kunstig intelligens et stort nok totalt adresserbart marked til, at en bredere vifte af navne kan drage betydeligt fordel af dem – og dem inkluderer de kommende projekter som Shiba Memu.

Shiba Memu er et AI-aktiveret marketingkraftcenter

Shiba Memu er et relativt nyt navn, der ikke kun positionerer dig til at drage fordel af det stigende fokus på kunstig intelligens, men som også giver dig eksponering til et andet hurtigt voksende marked – meme-mønter.

Platformen, der i øjeblikket er i pre-sale, har sat sig for at bygge et AI-aktiveret selvforsynende marketingkraftcenter, der leverer noget af den samme produktivitet og effektivitet, som du ville forvente fra omkring hundrede marketingbureauer.

Desuden har projektet sin egen originale meme-mønt (SHMU), som du kan købe og bruge på dens platform for at få mest muligt ud af Shiba Memu. Det giver dig eksponering for meme-møntmarkedet, der var nul dollar værd i begyndelsen af pandemien, men som allerede havde samlet en værdi på 20 milliarder dollars ved udgangen af 2022.

SHMU går i øjeblikket for $0,034, og prisen stiger en gang hver 24. time, hvilket gør investering i denne meme-mønt endnu mere interessant.

Shiba Memu (SHMU) er endnu ikke opført på kryptobørserne

Shiba Memu har kun været i forsalg i et par uger, men den har allerede rejst mere end $3,8 millioner ved at sælge sin meme-mønt, hvilket signalerer stor efterspørgsel – en funktion, der typisk er kombineret med gode investeringer.

Ifølge Statista vil kunstig intelligens være et marked på 2,0 billioner dollars i 2030 mod omkring 200 milliarder dollar ved skrivning. Kort sagt antyder data- og visualiseringsplatformen, at AI ikke kun er kommet for at blive, men også for at vokse hurtigt.

Og Shiba Memu er et unikt projekt, som du kan trykke på for at positionere dig selv til at drage fordel af den vækst.

Bemærk, at det er endnu mere attraktivt at investere i Shiba Memu på nuværende tidspunkt, da det i øjeblikket kun er prissat til $0,034 i forsalget – hvorefter det vil blive noteret på bemærkelsesværdige kryptobørser, hvilket kan øge efterspørgslen yderligere og resultere i prisstigning.

Med andre ord kan investering i SHMU tidligt være en god måde at låse maksimal profit for fremtiden på. Shiba Memu er også planlagt til at lancere et AI-dashboard snart i henhold til hvidbogen tilgængelig på sin hjemmeside her.

Politisk usikkerhed kan øge SHMU-efterspørgslen

Til sidst, meme eller ej – Shiba Memu er dybest set en kryptovaluta, og den står derfor til at drage fordel af medvinden, der kan hjælpe det bredere kryptorum fremad.

Milliardæren hedge fund manager Paul Tudor Jones sagde for nylig, at han foretrak Bitcoin frem for aktier i dette miljø, da verdens største kryptovaluta har en historie med at klare sig godt i tider med politisk usikkerhed.

Israel-Palæstina-krigen og bredere bekymringer om en recession forude, fortalte han CNBC i et nyligt interview, vil sandsynligvis gøre aktier endnu mindre attraktive i de kommende måneder. Investorer kan også vælge Bitcoin til at parkere deres penge fremover i betragtning af, at USA’s finanspolitiske helbred er på sit værste siden Anden Verdenskrig.

Det er væsentligt for Shiba Memu, da bellwether (BTC) har en tendens til at trække hele markedet i den retning, det bevæger sig i. Så hvis Bitcoin faktisk stiger, som Paul Tudor Jones forventer, vil SHMU-mønten sandsynligvis også gavne.

Klik her for at besøge Shiba Memu hjemmesiden og finde ud af, hvordan du kan investere i det i dag.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.