S&P 500 er planlagt til at åbne i grønt i dag, efter at Bureau of Labor Statistics sagde, at inflationen var mindre end forventet i september.

JPMorgan-eksperten er fortsat positiv på S&P 500

I forhold til et år siden steg forbrugerpriserne med 3,7 % i sidste måned i forhold til Dow Jones-estimaterne for en stigning på 3,6 %. Udskriften kommer kun en dag efter, at FOMC-protokollen bekræftede, at embedsmændene forventede, at priserne ville forblive højere i længere tid.

Alligevel forventer Elyse Ausenbaugh fra JPMorgan, at benchmarkindekset vil være tilbage på sit rekordhøje niveau i midten af 2024. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde hun i dag:

Vi opmuntrer stadig folk til at arbejde med den muskel igen og begynde at tilføje eksponering til aktier.

For måneden steg forbrugerpriserne med 0,4 % torsdag mod en forventet stigning på 0,3 %.

Ausenbaugh deler hendes syn på Israel-Palæstina-krigen

Eksklusive fødevarer og energi udskrev det såkaldte kerneforbrugsprisindeks (CPI) en stigning på 4,1 % for året og 0,3 % for måneden – helt i tråd med økonomernes prognose.

Ausenbaugh tilskrev en stor del af den seneste tilbagegang i S&P 500 til en kraftig stigning i renterne, der så at sige gjorde aktier mindre attraktive. Men nu hvor værdiansættelserne er faldet lidt, anbefaler hun igen at opbygge positioner i aktier.

JPMorgan-eksperten er også overbevist om, at den igangværende krig i Israel næppe vil have en vedvarende indvirkning på den amerikanske økonomi.

Benchmark S&P 500 -indekset er i øjeblikket faldet med omkring 5,0 % i forhold til dets højeste år til dato. Als torsdag annoncerede Social Security Administration en stigning på 3,2 % i leveomkostningsjusteringen for næste år mod rekordhøje 8,7 % i 2023.