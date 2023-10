Engaged Capital har netop annonceret en ejerandel i VF Corp (NYSE: VFC) – virksomheden bag ikoniske mærker som “The North Face” og “Vans”. Beklædnings- og fodtøjsvirksomhedens aktier er steget med 12 % ved skrivning.

Her er, hvad Engaged Capital presser på for hos VF Corp

Copy link to section

Den aktivistiske investor ønsker, at VF Corp skal skære 300 millioner dollars i omkostninger via “eliminering af duplikative omkostninger og virksomhedsoverskud” – og presser også på for ændringer i bestyrelsen.

Engaged er overbevist om, at de ændringer, det foreslår, kan skubbe aktierne i det firma med hovedkontor i Denver til $46 (op 150 % herfra) i løbet af de næste tre år.

VF Corp er planlagt til at rapportere sine kvartalsvise økonomiske resultater senere på måneden. Konsensus er, at den tjener 67 cent per aktie mod 73 cent per aktie for et år siden.

Før denne meddelelse i dag, var ” VFC ” faldet omkring 50 % i forhold til dets højeste år til dato.

Engaged har tillid til ledelsen af CEO Darrell

Copy link to section

Engaged Capital afslørede ikke størrelsen af sin ejerandel i VF Corp tirsdag.

Underinvesteringer i Vans, ikke nok autonomi til individuelle mærker og opkøbet af “Supreme” var nogle af årsagerne, som den aktivistiske investor citerede i sin præsentation i dag for, hvorfor aktien har underperformeret de seneste år.

Selvom disse strategiske fejl kan spores tilbage til den tidligere administrerende direktør for VF Corp (Steve Rendle), som uventet forlod virksomheden i december 2022 – Engaged bekræftede, at det har tillid til “transformationserfaringen” fra virksomhedens nuværende administrerende direktør (Bracken). Darrell).

Tidligere i år målrettede den aktivistiske investor Shake Shack, som Invezz rapporterede her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.