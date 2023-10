Lido indstiller Solana-indsatsen efter DAO-afstemning

Lido Finance, en førende decentraliseret væskeindsatsprotokol med over $14 milliarder i total værdi låst (TVL), har annonceret udløbet af indsatstjenester for Solana (SOL). Lidos udvidelse i proof-of-stake-økosystemet blev først annonceret for Solana i maj 2021.

Lido på Solana solnedgang

Specifikt er det officielt lukket for nye brugere at satse SOL på Lido. I mellemtiden vil Lido Staked SOL (stSOL) -indehavere fortsætte med at optjene indsatsbelønninger gennem hele den gradvise nedlukningsperiode. Lido på Solana vil også understøtte afviklingen af stSOL via protokollens frontend frem til 4. februar 2024, hvor tjenesten kun vil være tilgængelig via Command Line Interface (CLI).

Flytningen kommer efter en afstemning i fællesskabet vedtog et forslag fra Lido på Solana-udviklerteamet, hedder det i en blogmeddelelse. Lido-holdet skrev :

“Lidoen på Solanas solnedgang kommer efter et forslag blev fremsat til Lido DAO af P2P Validator (Lido på Solanas udviklingsteam), der skitserer resultaterne, udfordringerne og fremtidsudsigterne for Lido på Solana.”

P2P-validatorens forslag forestillede sig to scenarier for projektet – enten at få Lido på Solana til at fortsætte, men “med økonomisk støtte fra Lido DAO”, eller for at afslutte støtten. Lido DAO-samfundet stemte for at afbryde indsatsen på Solana, som nævnt i meddelelsen.

“Selvom denne beslutning var vanskelig i lyset af adskillige stærke relationer på tværs af Solana-økosystemet, blev det anset for at være en nødvendighed for den fortsatte succes for det bredere Lido-protokol-økosystem,” tilføjede de.

Ifølge P2P-teamet kostede opsætning og drift af Lido på Solana-tjenesten cirka $700.000. De udfordrende markedsforhold og andre faktorer havde dog resulteret i tab på mere end $480.000. For at fortsætte ville det have krævet betydelig økonomisk input fra DAO, hvilket er, hvad samfundet stemte imod med næsten 93 % af LDO-tokens (65 millioner ud af 70,1 millioner).

Data fra DeFiLlama viste, at den samlede værdi låst (TVL) af SOL på Lido var omkring $55,8 millioner fra tirsdag den 17. oktober. Dette tegnede sig for kun 0,39% af Lido TVL og er et betydeligt fald fra de højdepunkter på $440 millioner, der blev registreret i april sidste år.