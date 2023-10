Triple toppe virker (næsten) aldrig – fik du guld?

Det sidste kvartal af handelsåret startede med et miljø med lav volatilitet. Intet bevæger sig, og næsten alle udsving er vendt.

Selv geopolitiske spændinger formåede ikke at flytte markederne. I stedet ser det ud til, at investorerne venter på noget andet og leder efter retning.

Teknisk analyse vejleder sædvanligvis i et sådant miljø, når intet bevæger sig, og grundlæggende fejl svigter. Derfor bruges visse mønstre, især hvis de dannes på større tidsrammer, af handlende til at positionere sig på den rigtige side af markedet.

Tag guld, for eksempel. Mens den amerikanske dollar blev styrket i sommermånederne, ser guld stadig på det centrale $2000-niveau.

Dollarens styrke er mere indlysende på Forex- markedet, hvor dollaren fik bogstaveligt talt mod alle sine jævnaldrende. Men mens den faldt, genvandt prisen på guld halvdelen af tabene, et skridt, der ikke er set på valutamarkedet.

En sådan markedsadfærd er i overensstemmelse med trekantede mønstre. Faktisk er en trekant synlig på de større tidsrammer, og det er endnu mere fristende at bytte den til opsiden på grund af et såkaldt triple top-mønster.

Hvad er et triple top mønster?

Som navnet antyder, er en tredobbelt top et vendemønster. Som sådan dannes det i slutningen af bullish trends.

Naturligvis tiltrækker tilstedeværelsen af et bearish mønster i slutningen af en bullish trend stor interesse fra markedsdeltagere. At vælge en top eller en bund er mere givende end at vente på, at den næste trend starter, før du indleder en position.

En tredobbelt top er kendetegnet ved, at markedet fejler tre gange på det samme vandrette område. Selvom det er et tegn på svaghed, viser det også, at markedet forsøger at overvinde betydelig modstand.

Hvorfor fejler triple toppe så ofte?

Tredobbelte toppe fejler, fordi de ligner et bullish fortsættelsesmønster – stigende trekanter. Faktisk, indtil slutningen af mønsteret, ved ingen, hvad markedet vil danne – en tredobbelt top eller en stigende trekant.

Af denne grund svigter triple toppe det meste af tiden, især hvis mønsteret dannes på større tidsrammer. Fordi mønsteret er synligt for alle handlende, vil mange forsøge at gøre det modsatte.

Konklusion

Prisen på guld forbliver bullish, mens markedet handler tæt på $2000-niveauet. Hvad der virker som et tredobbelt topmønster, kan nemt forvandles til en stigende trekant med et mål på $2.300 og derover.

