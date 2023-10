Bill Ackmans kort i Hong Kong dollar (HKD) går ikke godt

Hongkong-dollaren (USD/HKD) har klaret sig relativt godt i år, selvom US-dollarindekset (DXY) sprang til det højeste niveau i måneder. Det har også klaret sig godt, selv om mange vækstmarkedsvalutaer som den kinesiske yuan, tyrkiske lira og argentinske peso er faldet.

USD/HKD-kursen handlede onsdag til 7,83, hvilket er lavere end YTD-højden på 7,85. Den har holdt sig inde i HKD-pinden på mellem 7,75 og 7,85 i år. Som et resultat har flere hedgefonde, herunder milliardæren Bill Ackman, lidt, da valutaen er forblevet i dette bånd.

Bill Ackman afslørede, at han manglede Hong Kong-dollaren i november 2022. Dengang argumenterede han for, at Hong Kong-dollar-tilknytningen ikke gav nogen mening, og at det kun var et spørgsmål om tid, før den revnede.

Bill Ackman er ikke den eneste milliardær-hedgefondsforvalter, der har satset mod bindingen. Boaz Weinstein, grundlæggeren af Saba Capital, placerede også en short mod valutaen. Et par måneder tidligere havde Kyle Bass og Christopher Odey shortet valutaen og tabt penge.

This is a very thoughtful piece and I agree. We have a large notional short position against the Hong Kong dollar through the ownership of put options. The peg no longer makes sense for Hong Kong and it is only a matter of time before it breaks. https://t.co/efp62TuB03 — Bill Ackman (@BillAckman) November 24, 2022

Giver HKD-dollarbindingen mening?

De fleste investorer kortslutter HKD hævder, at bindingen ikke giver nogen mening for Hong Kong. For det første har Hong Kong Monetary Authority (HKMA) afgivet sin magt til Federal Reserve. På grund af pinden har HKMA en tendens til at følge Feds handlinger.

Feds handlinger er måske ikke altid i byens interesse. I nogle tilfælde kan Fed hæve renten, når USA har høj inflation, og Hong Kong ikke har nogen. En anden grund er, at det kinesiske fastland kan være utilfredse med, at Hongkong knytter sin valuta til en fjendtlig stat.

Virkeligheden er dog, at HKD-tilknytningen har været nettopositiv for byen ved at tilskynde udenlandske investorer til byen. Mange udlændinge elsker Hong Kong på grund af dets stabilitet sammenlignet med andre vækstmarkedsvalutaer.

Vigtigst er det, at HKD-shorts fejler, fordi Hongkongs regering har ressourcer nok til at forsvare pinden. De seneste data viste, at HKMA havde over $421 milliarder i dollarreserver. Disse midler repræsenterede over fem gange mængden af valuta i omløb.

Derfor betyder denne fæstningsbalance, at centralbanken i tilstrækkelig grad kan forsvare peg, når den bevæger sig under eller over peg. Som sådan, medmindre der sker en større sort svanebegivenhed, formoder jeg, at shorts på HKD vil tabe penge over tid. Denne opfattelse er i tråd med det, jegadvarede om, da Bill Ackman afslørede sit HKD-kortvæddemål.