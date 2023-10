BLUR stiger i vejret efter DAOs forslag om at aktivere gebyrskift

Blur (BLUR) -prisen gik lodret i onsdags, og det oprindelige symbol på NFT-markedspladsen Blur steg mere end 35 % på 24 timer for at overgå de bedste kryptovalutaer med markedsværdi. I skrivende stund var prisen på BLUR $0,228, det højeste niveau siden august.

Hvorfor stiger BLUR?

Mens fremgangen kom midt i en lille stigning i den samlede krypto-sentiment, er det sandsynligt, at en anden faktor har udløst det NFT-relaterede tokens outperformance. Den 13. oktober meddelte Blur, at investeringsselskabet Arca havde indsendt et forbedringsforslag, der søgte at aktivere Blur-markedspladsens gebyrskift. Med titlen “Blur Fee Switch Discussion” fremhævede forslaget tilføjelsen af et basishandelsgebyr på 1 % for markedspladsen.

Per opdateringen ville platformen bruge de opkrævede gebyrer “til systematisk at købe tilbage og brænde BLUR dagligt.”

Sasha Fleyshman, porteføljemanager hos Arca, bemærkede, at forslaget så ud til at øge nytten af BLUR. Planen er at motivere BLUR-indehavere.

We are proposing a two-tiered solution to add utility to $BLUR. First, we are proposing a 1% base trading fee for the Blur marketplace. These fees will be used to systematically buy back and burn the $BLUR token. We propose that this process occur daily.



5/x — Sasha Fleyshman (@ArcaChemist) October 12, 2023

Med platformens sæson 2 af BLUR airdrop-belønningsmekanisme live op til den 20. november, vil gebyromskifteren på Blur tilskynde brugere og se skabere tjene højere royalties. Forslaget ses som et boost til NFT-platformens tokenomics, hvor brugere opfordres til at hodl frem for at sælge.

Forslaget vil se en 7-dages diskussionsperiode før en regeringsafstemning.

Sløringspris – hvad så?

Blur har opgivet nogle af de gevinster, der er set i løbet af de sidste par timer, og kunne stole på support på nøgleprisniveauet på $0,20 for at forhindre yderligere tab. Dette betyder, at en gentest af intradag-højden på $0,255 registreret på kryptobørsen Coinbase kan være afgørende for de umiddelbare prisudsigter. 4-timers diagrammet har RSI- og MACD-indikatorerne, der tyder på, at tyre har overtaget.

Blur price on 4-hour chart. Source: TradingView

RSI er dog udvidet i det overkøbte område. Hvis modstanden holder, og BLUR/USD søger støtte lavere, kan en opdeling til $0,180 tillade sælgere at målrette $0,160. Det negative billede vil kunne forstærkes af øget resultatbogføring.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.