Eli Lilly køber et andet europæisk kræftfirma Mablink Bioscience

Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) køber Mablink Bioscience – en fransk bioteknologivirksomhed, der primært fokuserer på næste generations antistof-lægemiddelkonjugater til cancer.

Det er det 2. kræftfirma Lilly købte i denne måned

Det er klart, at den farmaceutiske storhed er forpligtet til at udvide sit fodaftryk inden for onkologi.

Tidligere på måneden blev Lilly rapporteret villig til at bruge 1,4 milliarder dollars på at overtage Point Biopharma Global Inc – en virksomhed med hovedkontor i Pittsburgh, som også er engageret i kræftbehandling.

Alt i alt har det New York-børsnoterede firma nu foretaget mindst seks opkøb i år, inklusive Emergence Therapeutics, som Mablink Bioscience havde indgået et samarbejde med i 2021.

Fokus på fedmemedicin i de seneste måneder har skubbet markedsværdien af Eli Lilly & Co til næsten 600 milliarder dollars, hvilket gør det til det mest værdifulde medicinalfirma i USA.

Eli Lilly vil rapportere sin indtjening for tredje kvartal i begyndelsen af november

Mablink-opkøbet blev først rapporteret i går aftes af Endpoints News, der citerede Dan Skovronsky – Chief Scientific Officer for Eli Lilly & Co.

Hvad den Indiana-baserede gigant betaler for at købe Mablink Bioscience, der rapporterede prækliniske data for MBK-103 i april, er dog stadig ukendt. Det franske selskab planlægger at skubbe sin ledende ADC-kandidat ind i den første-i-menneskelige retssag i 2024.

Aktiemarkedsnyhederne kommer kun et par uger før Lilly forventes at rapportere sit 3. kvartal. Konsensus er, at den skal tjene 70 cents per aktie i dette kvartal mod $1,98 per aktie for et år siden.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på denne store farmaaktie, der allerede er næsten fordoblet i løbet af de sidste otte måneder.

