Nifty Bank-indekset er i problemer, viser det tekniske diagrammønster

Nifty Bank-indeksets aktiekurs fortsatte med at trække sig tilbage onsdag, da bekymringerne for banksektoren fortsatte. Indekset, som følger de største banker i Indien, faldt til INR 44.000. Den svæver på det laveste niveau siden 1. september. Det er styrtet med over 5,22% fra det højeste punkt i år.

Indiske banker har for det meste gjort det godt i år, hjulpet af den stærke økonomiske udvikling og højere renter. Højere renter fører til en stærkere nettorentemarginal, hvilket er positivt for bankerne. Mens Reserve Bank of India (RBI) har sat renten på pause for nylig, står den officielle kontantrente på 6,50 %, det højeste niveau siden 2019.

Indiske banker er også blevet skånet fra krisen i vestlige banker, der førte til kollaps af nøglevirksomheder som Signature Bank, Credit Suisse og Silicon Valley Bank (SVB).

Den vigtigste katalysator for den igangværende Nifty Bank-indeksaktie var en bøde fra RBI mod ICICI Bank og Kotak Mahindra. Banken udstedte en bøde på 12 crore 19 lakh mod ICICI Bank og 3,95 crore mod Kotak Mahindra. Disse bøder skyldtes, at de to store banker overtrådte adfærden for bankdirektører og for svindelrapportering.

ICICI Bank-aktien faldt onsdag med over 1 %. Den er også faldet med over 5 % fra det højeste punkt i år. Tilsvarende er Kotak Mahindras aktie kollapset med 14,50% fra YTD-højden. Andre indiske banker som Yes Bank, SBI og HDFC har også trukket sig tilbage fra deres YTD-højder.

Nifty Bank indeks aktiekurs prognose

Nifty Bank-diagram af TradingView

Nifty Bank aktiekursen er kommet under pres i de seneste par uger. Aktierne toppede med 46.290 INR i juli og september. De har dannet et dobbelt-top mønster, som er et af de mest populære bearish tegn på markedet.

Aktien svæver lidt over den vigtige støtte på 43.590 INR, det laveste sving den 7. august. Denne pris er også halsudskæringen af det dobbelte topmønster. Yderligere har den bevæget sig lidt under 50-dages og 200-dages Arnaud Legoux Moving Average (ALMA).

Disse handlinger betyder, at aktierne kan fortsætte med at falde på kort sigt. Dette synspunkt vil blive bekræftet, hvis aktierne bevæger sig under halsudskæringen til 43.590 INR. Stop-loss af denne handel vil ske, hvis aktien bevæger sig over 50 ALMA-niveauet på ₹44.800.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.