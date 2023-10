RBI fastholder reporenten på 6,5 %; Inflationsforventningerne går ind i ‘encifret zone’

Som det var almindeligt forudset, valgte Reserve Bank of India på sit 3-dages møde i den monetære politikkomité (MPC) at tage en vent-og-se-tilgang og fastholde status quo for de politiske renter.

I en enstemmig beslutning forblev reporenten uændret på 6,5 pct.

5 af de 6 medlemmer stemte for at opretholde en høgpolitisk holdning om ’tilbagetrækning af indkvartering.’

Selvom den økonomiske aktivitet fortsætter med at være modstandsdygtig, identificerede RBI høj inflation som den største trussel mod makroøkonomisk stabilitet, efter at have steget midt i volatile fødevarepriser i juli og august.

På trods af velkommen moderation, forbrugerprisindekset (CPI), forbliver det officielle mål for detailinflation over RBI’s tolerancebånd på 4 % (+/-) 2 %.

RBI-guvernøren Shaktikanta Das gentog, at inflationsmålet var 4% og ikke 2%-6%, mens han understregede, at Indiens væksthistorie er forblevet stærk trods globale udfordringer.

Komiteen kom til sin beslutning i betragtning af, at kumulative stigninger på 250 bps endnu ikke er fuldt ud overført gennem økonomien.

Ud over reporenten forbliver den stående indlånsrente (SDF) uændret på 6,25 %, mens den marginale stående facilitetsrente (MSF) og bankrenten fortsat er på 6,75 %.

Inflation

Copy link to section

Opmuntrende nok er den overordnede inflation faldet fra sit højeste på 7,4 % år/år i juli til 6,8 % i august.

Derudover faldt den samlede inflation til 4,6 % år-til-år i 1. kvartal (apr-juni) sammenlignet med 7,3 % år-til-år i samme interval året før.

De overordnede inflationsudsigter er dog stadig uklare på grund af usikkerhed omkring såning og høst i Kharif-sæsonen, forhøjede globale oliepriser, El Nino-ledede vejrmønstre og potentialet for forsyningschok til både fødevarer og energi.

Indien har, ligesom mange andre udviklingslande, en høj vægtning (godt over 40 %) tilskrevet fødevarer inden for det officielle mål for detailinflation, forbrugerprisindekset (CPI).

Selvom bestræbelserne på at forbedre kunstvanding, logistik, oplagring og landbrugsmarkedernes funktion fortsætter med at gøre fremskridt, er landmænd og forbrugere fortsat modtagelige over for uforudsete ændringer i vejrmønstre.

Eksempelvis udgør grøntsager cirka 6 % af CPI-kurven, men bidrog med cirka en tredjedel og en fjerdedel af den samlede inflation i henholdsvis juli og august.

Source: CareEdge, CEIC (As of 22nd September, 2023)

Bælgfrugter, korn og oliefrø oplever fortsat et vedvarende opadgående prispres, selvom reduktionen i LPG-priserne på forbrugerniveau er en velkommen udvikling.

Heldigvis forventes fødevareinflationen, som lå på 10,4 % år/år i august, at fortsætte med at aftage i de kommende måneder.

Kerneinflation og inflationsforventninger

Copy link to section

I en vigtig udvikling er kerneinflationen fortsat med at aftage til 4,9 % år-til-år i både juli og august, hvilket er faldet med 1,4 % fra det seneste toppunkt i januar 2023.

Derudover har RBI været meget aktiv med hensyn til undersøgelser, hvor guvernør Das bemærkede, at inflationsforventningerne viser tegn på at blive forankret, idet han for første gang siden den globale pandemi,

… gik ind i den encifrede zone.

I september 2023 faldt 3-måneders inflationsforventningerne til 9,1 % fra 10,0 % i juli 2023, mens forventningerne til et år frem faldt til 9,9 % mod 10,3 % i den tidligere rapport.

Han understregede, at situationen,

…opfordrer til omhyggelig overvågning af indgående data og udsigterne til klart at afgrænse de varige komponenter i prischok fra dets forbigående elementer.

Inflationsfremskrivningerne er blevet fastholdt på 5,4 % for FY24, hvor 2., 3. og 4. kvartal forventes at ligge på henholdsvis 6,4 % år-år, 5,6 % år-år og 5,2 % år-år.

CPI-inflationen for Q1FY25 (apr-juni) forventes at komme op på 5,2 % år-til-år.

Vækstudsigter

Copy link to section

Globalt har centralbankerne fastholdt en høgagtig fortælling, mens frygten for genopblussen af inflationen fortsætter med at buldre.

Selvom den samlede inflation er faldet i mange større økonomier, er den i de fleste tilfælde fortsat over målet.

I et sådant miljø vil Federal Reserve og andre store globale centralbanker sandsynligvis holde renterne højere i længere tid.

Dette vil igen sandsynligvis bidrage til en stærkere dollar, der truer skarpere kapitaludstrømning fra udviklingslande og presser lokale valutaer.

Det fremherskende makromiljø kombineret med geopolitisk fragmentering har også ført til en nedgang i den globale handel, hvor varemængderne faldt 3,2 % år/år i juli 2023 ifølge CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

Indenlandsk styrke

Copy link to section

På trods af disse globale modvind er den indiske økonomi fortsat med at være den hurtigst voksende store økonomi.

Industri-, fremstillings- og servicesektorerne har oplevet robuste dataudgivelser i de seneste uger, mens investeringsaktiviteten er steget og er blevet dygtigt understøttet af udvidelsen i statens investeringsudgifter.

På nuværende tidspunkt er centralregeringen på vej til at øge anlægsudgifterne med 33 % i forhold til det foregående finansår.

Den indenlandske efterspørgsel er fortsat robust på baggrund af sundere balancer på tværs af banker og virksomheder, samt forbedringer i forsyningskædernes funktion, og forventes at se en yderligere stigning på vej ind i festsæsonen.

Dette understøttes af adskillige datapunkter, herunder en stigning på næsten 32 % år/år i detaillån i juli 2023; rekordhøjt salg af personbiler i august 2023; og en forventet stigning på 7 % i indenrigsflyrejser i løbet af september 2023.

En bred kreditvækst samt forbedret aktivkvalitet lover også godt for det finansielle system.

Det skal dog bemærkes, at Center for Monitoring Indian Economy (CMIE) fandt, at forbrugernes følelser var faldet med 1,5 % i august 2023.

Som det var almindeligt forventet, fastholdt RBI vækstprognosen for hele året på 6,5 % år-til-år.

BNP-væksten i 2., 3. og 4. kvartal forventes at blive på henholdsvis 6,5 % år-år, 6,0 % år-år og 5,7 % år-år.

For Q1FY25 (apr.-juni) fastholdt RBI en uændret prognose på 6,6 % år-til-år.

Likviditetsforhold

Copy link to section

For at sikre, at markedslikviditeten er synkroniseret med MPC’s beslutninger, indførte udvalget et inkrementelt likviditetsreserveforhold (I-CRR) på 10 % tidligere på året, hvilket “beslaglagt” ca. ₹1,1 lakh crore fra banksystemet (ca. USD) 13,2 mia.).

Kombineret med forudgående skatteudstrømninger har overskydende likviditet oplevet en kraftig afdæmpning, mens I-CRR er planlagt til at blive afbrudt i morgen, dvs. den 7. oktober.

Source: Bloomberg (as of 2nd October 2023)

Frigivelsen af I-CRR-midlerne tilbage i systemet såvel som regeringens understøttende finanspolitik vil drive robust økonomisk aktivitet midt i de festlige måneder.

RBI-guvernøren bemærkede i overensstemmelse med udviklingen i likviditetsforholdene, at åbne markedsoperationer muligvis skal overvejes i den nærmeste fremtid.

Selvom de finansielle forhold stort set er forblevet stabile, var fordelingen af likviditet for nylig blevet mere skæv, da en undergruppe af banker lånte fra MSF, et nødvindue, der er beregnet til at blive brugt, når interbankmarkederne ikke fungerer gnidningsløst, mens en anden undergruppe af banker parkerede midler under SDF, et værktøj til at absorbere likviditet uden sikkerhed.

Derudover bemærkede erklæringen, at det ville være ønskeligt for banker at udlåne overskydende midler på interbankopkaldsmarkedet i stedet for at parkere disse i SDF til lavere satser, hvilket ville hjælpe med at uddybe interbanksystemet.

I betragtning af de deprecierende faktorer, der er på spil for den indiske rupee, vil RBI sandsynligvis foretrække at holde styringsrenten forhøjet indtil videre, mens likviditeten fortsat forbliver på den strammere side.

Jateen Trivedi, vicepræsident for forskning hos LKP Securities bemærkede,

… rupee forventes at fortsætte med at handle inden for et interval på Rs 83,05-83,35.

Afsluttende ord

Copy link to section

RBI holdt styrrenten uændret på 6,5 %, samtidig med at den fastholdt sin holdning til at trække overskydende likviditet ud af systemet.

Komiteens medlemmer har valgt at vente og se, mens RBI sporer transmissionen af vandrecyklussen, udviklingen i globale fødevare- og energiforsyningskæder og handlinger fra Federal Reserve og andre centralbanker.

Det amerikanske Bureau of Labor Statistics (BLS) vil offentliggøre non-farm payrolls (NFP) data og arbejdsløshedsprocenter senere i dag, hvilket vil tilføje klarhed til Feds inflationsfremskrivning på kort sigt.

RBI MPC’s beslutning var almindeligt forventet, mens fokus fortsat er på at reducere inflationen midt i volatile fødevare- og energipriser.

Med hensyn til vækst understregede guvernør Das, at Indien forblev et lyspunkt i modsætning til afmatningen i avancerede økonomier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.