Her er grunden til, at Stacks (STX), Bitcoin Cash og Bitcoin SV pumper

Stacks (STX), Bitcoin Cash, (BCH) og Bitcoin SV (BSV) priser fortsatte deres opsving som en følelse af optimisme spredt i kryptoindustrien. STX steg til det højeste niveau på $0,6750, det højeste niveau siden 14. juli.

Tilsvarende steg Bitcoin Cash-prisen til et højdepunkt på $242 fredag, 47 % over det laveste niveau i august. Bitcoin SV pumpede til et højdepunkt på $55, dets højeste punkt siden juni og 105 % over sit laveste punkt i august.

BSV, BCH, STX diagram af TradingView

Spot Bitcoin ETF-håb

De tre altcoins stiger, da investorer fortsat er optimistiske med hensyn til muligheden for, at Securities and Exchange Commission (SEC) i sidste ende vil acceptere en spot Bitcoin ETF. I en erklæring i denne uge bekræftede Gary Gensler, at agenturet stadig studerede de flere ETF-forslag.

De fleste analytikere mener, at agenturet i sidste ende vil acceptere forslag fra virksomheder som Blackrock, Fidelity, Invesco og Franklin Templeton. For det første har disse virksomheder årtiers erfaring i ETF-branchen.

SEC vil også gerne undgå endnu et juridisk slag, hvis en eller flere af disse fonde beslutter sig for at sagsøge. Agenturet tabte for nylig gråtone-sagen og den, det bragte mod Ripple Labs og dets ledere.

Det vigtigste er, at disse firmaer har placeret autoværn for at forhindre markedsmanipulation og sikre sikkerheden af de underliggende aktiver.

Hvorfor BCH, STX, BSV skyder i vejret

Derfor er STX-, BSV- og BCH-priserne steget på grund af deres forhold til Bitcoin. Stacks er et smart kontraktlag for Bitcoins økosystem. Det gør det muligt for udviklere at bygge apps, der udføres ved hjælp af Bitcoin.

BCH og BSV er på den anden side Bitcoin gafler, der bruger den samme teknologi. Derfor mener investorer, at hvis en Bitcoin ETF accepteres, vil virksomheder også ansøge om disse mønters ETF’er i fremtiden. Udfordringen med dette argument er, at de tre er tyndt handlet.

Analytikere er også revet med over virkningen af spot Bitcoin ETF på prisen på BTC på lang sigt. I et tweet i denne uge advarede Peter Schiff om, at Bitcoin-prisen kunne springe før og derefter trække sig tilbage efter ETF-godkendelsen. Dette er kendt som at købe rygtet og sælge nyhederne.

How many times can #Bitcoin rally on the same ETF rumor? Once a U.S. Bitcoin EFT is approved, or $GBTC is able to convert into an ETF, there will be no more "good" news for Bitcoin to rally on. After years of buying the rumor, everyone will finally be able to sell the news. — Peter Schiff (@PeterSchiff) October 16, 2023

Vi så dette ske perfekt, efter at Ripple Labs vandt retssagen mod SEC. XRP og XLM priser pumpet og derefter dumpet. Det er nu faldet med mere end 50 % fra det højeste niveau i denne uge.

Sølvsiden for Bitcoin, BCH, BSV og STX er, at Bitcoin-halveringen vil ske i april sidste år. Historisk set har BTC en tendens til at samle sig forud for halveringsbegivenheden.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.