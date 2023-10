Chevron køber Hess Corp for 53 milliarder dollars

Hess Corp (NYSE: HES) åbnede i grønt i dag, efter at Chevron Corporation (NYSE: CVX) sagde, at det vil købe energiselskabet for 53 milliarder dollars.

Chevron værdiansætter Hess Corp til $171 pr. aktie

Den samlede aktieaftale, der blev annonceret her til morgen, værdiansætter hver aktie i Hess Corp til $171 – omkring en præmie på 5,0% i forhold til deres tidligere lukning.

Chevron forventer, at opkøbet vil hjælpe det med at konkurrere bedre mod sin større rival Exxon i Guyana. Pierre Breber – dets finansdirektør sagde i en pressemeddelelse i dag:

Tilføjelsen af Hess forventes at forlænge Chevrons frie pengestrømsvækst yderligere. Chevron har til hensigt at returnere flere penge til aktionærerne med højere udbytte og aktietilbagekøb.

Aktierne i Chevron Corp er faldet 2,0% i skrivende stund efter at have annonceret denne transaktion, som også vil hjælpe med at udvide sit fodaftryk i amerikansk skifer.

Citi-analytiker reagerer på udmeldingen

Chevron bruger 53 milliarder dollars på Hess Corp primært for at “high-grade” sin portefølje, ifølge Citi-analytiker Alastair Syme.

Den nævnte aftale forventes afsluttet inden for de første seks måneder af 2024, forudsat at den opfylder de sædvanlige lukkebetingelser, herunder regulatoriske og aktionærernes godkendelse.

Chevron er overbevist om, at det at komme sammen med Hess Corp vil hjælpe med at reducere $1,0 milliarder i årlige omkostninger. Mandag afslørede det også planer om at generere op til 15 milliarder dollars via aktivsalg gennem 2028.

Olie- og gasgiganten forventes at tjene $3,58 per aktie i dets nuværende kvartal mod $5,56 per aktie for et år siden. Dens meddelelse kommer kun få dage efter, at Exxon Mobil bekræftede planerne om at købe Pioneer Natural Resources for omkring 60 milliarder dollars.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.