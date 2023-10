UAW siger, at Stellantis ‘har det værste forslag’, da det udvider strejken

Stellantis NV (EPA: STLA) er komfortabelt i grønt ved at skrive, selvom United Auto Workers udvidede sin strejke yderligere mod det gamle bilfirma i mandags.

Hvorfor udvidede UAW sin strejke mod Stellantis?

Yderligere 6.800 af dets arbejdere (omtrent) på SHAP – Sterling Heights Assembly Plant sluttede sig uventet til den igangværende strejke her til morgen.

UAW besluttede at vende sig mere aggressivt mod Stellantis, fordi dets nuværende tilbud ikke engang er på niveau med GM og Ford, afslørede fagforeningen i en pressemeddelelse i dag.

Stellantis har det dårligste forslag på bordet vedrørende lønudvikling, vikarløn og omlægning til fuld tid, leveomkostningstilpasninger (COLA) med mere.

Den nævnte facilitet i forstæderne Detroit producerer Ram 1500 pickup trucks. Aktierne i Stellantis er steget mere end 30 % i forhold til starten af dette år ved skrivning.

https://www.youtube.com/watch?v=Wmnx46IxMK4

Stellantis’ pickup Ram 1500 har en sund forsyning

Fabrikken i Michigan er helt sikkert en afgørende for Stellantis, som endnu ikke har kommenteret dagens udvikling.

Men den er bedre positioneret til at navigere i denne arbejdsnedlæggelse, der primært påvirker produktionen af dens pickup-trucks end konkurrenterne Ford og General Motors, da dens Ram 1500 allerede har mere end 100 dages levering.

I alt er mere end 40.000 medlemmer af United Auto Workers nu i strejke mod de tre store amerikanske bilproducenter.

Stellantis er planlagt til at rapportere sine finansielle resultater for tredje kvartal den 31. oktober. Konsensus er, at den skal tjene 5,90 USD pr. aktie i dets nuværende år, hvilket forventes at falde væsentligt til 5,29 USD pr. aktie næste år.

BREAKING: 6,800 Local 1700 autoworkers join the UAW's Stand Up Strike at Stellantis's largest plant, Sterling Heights Assembly! #StandUpUAW pic.twitter.com/TtbmAL4Q73 — UAW (@UAW) October 23, 2023

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.