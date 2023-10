Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) har netop rapporteret stærke resultater for sit første finansielle kvartal. Dets aktier er steget 5,0 % i efter-timers handel.

Microsoft Azure skabte styrke i 1. kvartal

Investorer jubler især over øget vækst i Azure.

Microsoft rapporterede en 28% år-til-år vækst (konstant valuta) i denne cloud-computing platform mod en forventet stigning på 25,6%. Ted Mortonson – en Baird-strateg fortalte Yahoo Finance i dag:

Microsoft udnytter denne cloud-omsætning på flere niveauer. Microsoft kontrollerer virksomheden. Det er næsten en linjepost for nogle Fortune 500-virksomheders it-budgetter.

Azure OpenAI Service tilføjede 7.000 nyhedskunder i det nyligt afsluttede kvartal. Ifølge CFO Amy Hood resulterede kunstig intelligens i en vækst på omkring 3 procentpoint i Azure i 1. kvartal. Hun forventer, at cloud-computing-platformen vil præstere stabilt i de kommende kvartaler.

Microsofts vejledning for indeværende kvartal

Intelligent Cloud som helhed indbragte 24,3 milliarder dollars i omsætning i første kvartal – en vækst på 19 % bedre end forventet på årsbasis. Mortonson tilføjede:

Dette er teknologiens dødsstjerne. De kører på alle cylindre. De svømmer ud af deres traditionelle baner. Det er et virkelig imponerende produktsæt, der vil udnytte Azures vækst fremadrettet.

Andre bemærkelsesværdige tal i indtjeningsrapporten inkluderer en stigning på 13 % i produktivitet og forretningsprocesser-omsætning og en stigning på 3,0 % i More Personal Computing – begge komfortabelt foran Street-estimaterne, ifølge indtjeningspressemeddelelsen.

Microsoft Corp efterlyser nu $60,4 milliarder til $61,4 milliarder i omsætning for sit nuværende finansielle kvartal – omkring en vækst på 15%, der er omtrent på linje med analytikere på $60,9 milliarder.

Microsofts økonomiske højdepunkter for første kvartal

Tjente 22,3 milliarder dollars mod 17,6 milliarder dollars året før

Indtjening pr. aktie steg også fra $2,35 til $2,99

Den samlede omsætning steg med 13 % år-til-år til 56,5 milliarder USD

Konsensus var $2,65 per andel på $54,5 milliarder omsætning

Microsoft havde også succes med at afslutte sit køb på 69 milliarder dollar af Activision Blizzard i sidste uge.

Er det værd at købe Microsoft-aktier?

Tirsdag anbefalede Jefferies-analytiker Brent Thill investorer at “blive længe” på Microsoft, da det leverer tocifret vækst, selvom fordelene ved dets AI-investeringer ikke engang er begyndt at slå ind.

Teknologien skal begynde at sælge sit Copilot AI-værktøj fra den 1. november. Ifølge Baird’s Mortonson:

Microsoft ændrer spillereglerne på Generative AI… de udruller næsten 11 Copilot-tilbud. Det er et stort løft for Microsoft set fra virksomhedens perspektiv.

