Santander aktiekursen danner et tredobbelt-top-mønster forud for indtjeningen

Banco Santander (BME: SAN) aktiekurs vil være i søgelyset i denne uge, da selskabet offentliggør sine kvartalsresultater. Aktien er for nylig trukket tilbage og handles til €3,42, et fald på mere end 10% fra det højeste niveau i år. Det svæver nær det laveste niveau siden 1. oktober.

Santander indtjening forude

Indtjeningssæsonen er ved at tage fart. I de seneste to uger har store amerikanske virksomheder som JPMorgan, Morgan Stanley og Goldman Sachs offentliggjort blandede økonomiske resultater. Og tirsdag slog Barclays indtjening snævert estimaterne.

Banco Santander, de fjerdestørste europæiske banker målt efter aktiver, vil levere sine resultater på onsdag. Det har over 1,7 billioner euro i aktiver, hvilket gør det kun mindre end HSBC, BNP Paribas og Credit Agricole. Det har over 164 millioner samlede kunder og 99 millioner aktive.

Santander er for det meste en global bank med aktiviteter i flere lande som Spanien, Brasilien, Polen og Mexico blandt andre. Det er en top 3 bank på 9 af sine nøglemarkeder. Denne diversificering har fordele og ulemper. Den største udfordring er relateret til nogle af dets nøglemarkeder som Argentina, som gennemgår en stor økonomisk nedsmeltning.

Ligesom andre banker nyder Santander godt af høje renter på sine nøglemarkeder. I Europa har Den Europæiske Centralbank (ECB) hævet renterne til et rekordhøjt niveau på over 4 %. Konsekvensen er, at virksomheden laver mere nettorentemarginal.

De seneste resultater viste, at selskabets nettorenteindtægter steg til €20,9 milliarder i første halvår. Bruttoindkomsten steg til €28,2 milliarder, mens dens nettodriftsindtægt var €15,755 milliarder. Resultat før skat faldt til €5,1 milliarder. Santanders overskud steg til €2,7 milliarder i sidste kvartal.

Udfordringen for Santander er, at den europæiske økonomi er ved at komme sig i et langsommere tempo. Dette er vigtigt, da virksomheden tjener de fleste af sine penge i Europa. Sydamerika, den anden store del af dets forretning, kommer sig heller ikke i et hurtigt tempo.

Banco Santander aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at Santander aktiekursen dannede et triple-top mønster. I prishandlingsanalyse er dette mønster et af de mest bearishede mønstre. Halsudskæringen på dette mønster er på €3.3325.

Santander-aktierne er også styrtet under de 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig under neutralpunktet ved 50. Derfor er udsigterne for aktien bearish forud for indtjeningen.

Hvis dette sker, vil det næste nøgleniveau at se på €3,00, det laveste niveau den 26. juni. Hvis dette sker, betyder det, at aktien kan falde med mere end 11,71 %. Denne visning vil blive bekræftet, hvis den bevæger sig under halsudskæringen til €3.3325.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.