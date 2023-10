Unicredit aktiekursanalyse: hvor tekniske forhold møder fundamentale forhold

Unicredit (MIL: UCG) aktiekurs har været et af de bedst præsterende bankselskaber i verden i år. Aktien steg til et højdepunkt på €24, det højeste niveau siden december 2015. Den er steget med mere end 225 % fra det laveste niveau i 2022. Vigtigst af alt er den steget tilbage med over 80 % i år, mens Invesco KBW ETF er faldet med næsten 30 pct.

Unicredit stærke økonomiske resultater

Unicredit, den største bank i Italien, klarer sig godt, da selskabet fortsat nyder godt af de stigende renter. Selskabets økonomiske resultater viste, at nettoomsætningen i tredje kvartal steg med 23% til €5,8 mia. Nettorenteindtægterne steg med 455, hjulpet af højere renter.

Dets gebyrindtægter faldt med 5% til €1,75 milliarder, mens dets handelsindtægter steg med 27% til €499 millioner. Som følge heraf planlægger selskabet at udlodde €6,5 milliarder til sine aktionærer gennem udbytte og aktietilbagekøb. Den har også besluttet at afsætte €1,3 milliarder i reserver til landets uventede skat.

Unicredit er også en af de sikreste banker i regionen. Det har en CET1-ratio på 17,19 %, hvilket er meget højere end andre banker. For eksempel har JPMorgan, som er kendt for sin fæstningsbalance, en CET1-ratio på 13,2%. Tilsvarende har andre banker som Wells Fargo, State Street, Bank of America og Citigroup et CET1-forhold på mindre end 12.

Unicredit har et stærkt udbytte, selvom den italienske regering pålægger uventede skatter. Det har et udbytte på 4,65 %, hvilket er højere end andre virksomheder. Dets udbetalinger er relativt højere end dets jævnaldrende.

Unicredit er også relativt billigere end andre europæiske banker som BNP Paribas, ING, Santander og Credit Agricole. Den har et fremadrettet PE-multipel på 5x, mens de andre banker er steget til over 6.

Unicredit aktiekursprognose

Unicredit-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Unicredit aktiekursen har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Den steg til det højeste på €23,825 den 22. september. Aktien har dannet et stærkt triple-top-mønster, hvis halsudskæring er på 20,40 €.

Unicredit aktiekurs steg over 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). MACD har også dannet et bearish divergensmønster. Derfor, mens Unicredit er en god virksomhed, peger teknisk analyse på flere ulemper i de kommende dage. Hvis dette sker, vil det sandsynligvis genteste nøglesupporten til €20,40.

