Shiba Memu forsalget nærmer sig 4 millioner dollars efter Bitcoin ETF-optimisme sender kryptomarkederne opad

Kryptomarkedet bød i denne uge velkommen til en stigning midt i den forøgede spot Bitcoin ETF-optimisme. Den førende digitale mønt målt efter markedsværdi overvandt $31.000-hindringen for at udforske niveauerne over $34.000 inden for få minutter.

Bitcoin blev handlet til $34.023 ved pressetidspunktet og steg over 10% inden for det seneste døgn. Den steg med henholdsvis 20 % og 30 % i forhold til den foregående uge og måned.

BTC månedsdiagram på Coinmarketcap

I mellemtiden katalyserede dets seneste prisbevægelser optrends på den overordnede markedsplads, da kryptomarkedsværdien steg til $1,25 billioner. Analytikere tilskrev den fortsatte opadgående tendens til stigende handelsvolumener og ETF- godkendelsesinteressen.

Den nuværende markedsstemning bekræfter investorernes tillid, mens digitale aktiver forbereder sig på at afslutte den forlængede vinter i sektoren. For eksempel fortsætter den unikke meme-mønt Shiba Memu med at tiltrække investeringer i forsalgsstadiet, og den optjener næsten $4 millioner.

Shiba Memu-projektet har rejst 3.997.775 $, hvilket indikerer øget tro på denne AI-centrerede kryptovaluta. Meme-mønten har oplevet øget interesse på grund af dens unikke karakter sammenlignet med andre meme-kryptoer.

Shiba Memu bruger kunstig intelligens til at markedsføre sig selv i forskellige sociale fora, hvilket sandsynligvis kan oversættes til eksponentielle prisstigninger. Fællesskabet er fortsat begejstret for dette projekt, og dets forudsalgsstadier kan bekræfte dette. Yderligere, investorer FOMO om Shiba Memus potentielle overskud på grund af den fortsatte optimisme på markederne

Bør du investere i Shiba Memu?

Shiba Memu forbliver et særskilt projekt inden for meme-mønt og kryptosektoren. Det har til hensigt at undersøge, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe blockchain-projekter med at sikre gennemsigtighed, selvforsyning og øget afkast. Det er i modsætning til andre meme-mønter, der afhænger af hype fra berømtheder og influencers.

Shiba Memu-projektet kan overvinde kendte meme-tokens i markedsværdi og rentabilitet. Alt’s køreplan omfatter imponerende udviklinger, fra lanceringen af SHMU-tokenet i 4. kvartal 2024 til udvidelse til nye markeder i 2. kvartal 2025.

Desuden vil Shiba Memu følge udviklingen i den samlede kryptovaluta-sektor. Analytikere af digitale mønter mener, at branchens nuværende status indikerer potentialet for at udforske nye højdepunkter.

Kryptovalutaer rider med på opadgående bølger på den nuværende spot Bitcoin-børshandlede fonde dille. ETF’er vil se flere finansielle giganter, herunder BlackRock og Fidelity, på markedet, hvilket katalyserer imponerende værdistigninger.

JUST IN:



BlackRock is allegedly buying a lot of Bitcoin in preparation for ETF listing. — Whale (@WhaleChart) October 24, 2023

Også Federal antydede en pause i renteforhøjelsen. Det kan gavne risikoaktiver. Desuden vil den kommende BTC-halvering se den førende krypto vinder styrke.

Kryptomarkedet udviser en opadgående tendens og ser ud til at være klar til udvidede denne stigning. I mellemtiden er investorerne stadig sikre på Shiba Memu. Tokenet vil sandsynligvis klare sig bedre midt i bredbaserede stævner i betragtning af dets AI-forbindelse, nytteværdi og kommende udviklinger fra SHMU-udviklere.

Især stiger SHMUs pris dagligt kl. 18.00 GMT. Det handlede til $0,036100 under denne publikation. Du kan finde mere info om projektet på hjemmesiden.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.