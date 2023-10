The Memeinator, de førende altcoins stiger, mens Bitcoin nærmer sig $31k

Bitcoin (BTC)-prisen nåede mandag et højdepunkt på $30.988 på kryptobørsen Bitstamp, da den førende kryptovaluta for første gang siden midten af juli klarede en ugentlig lukning over $30.000-niveauet. Andre steder steg Ethereum, Chainlink og Solana i vejret, mens de førende altcoins nød godt af en dosis positiv stemning på tværs af kryptomarkedet.

Midt i markedets overflod set i løbet af den sidste uge, har Memeinator (MMTR) skabt sine egne bølger i meme-mønt verdenen. Lanceret for blot et par uger siden har projektet, der krydser krypto og kunstig intelligens, kørt gennem tre af sine token-salgsstadier

De forskellige altcoins stiger, mens BTC-tyrene målretter år-til-dato højdepunkt

Bitcoin over 30.000 betyder, at tyrerne står over for et langsigtet modstandsniveau, der er markeret af år-til-dato-højdepunktet på $31.862, der blev registreret den 10. juli. BTC trak sig tilbage fra forsyningsvæggen i to tidligere forsøg i april og juli, og de seneste udsigter antyder, at tyrene kunne kæmpe for at overvinde den.

Markedsanalytikere siger dog, at flagskibskryptoen er ved at opbygge et momentum, der kan få den til at eksplodere forbi niveauet i et tyremarked, der sandsynligvis katalyseres af en spot Bitcoin ETF-godkendelse og BTC-halveringen i 2024.

Da Bitcoin starter for et angreb på $31k forhindring, peger analytikere på bemærkelsesværdige stigninger for adskillige af de førende altcoins. I modsætning til tidligere breakout-faser for BTC, hvor alts haltede, ser flere af dem denne gang overgå. Bortset fra Ethereum, som brød over $1.700, har Chainlink, Solana, Polygon, Aptos og Aave registreret betydelige bevægelser.

📈 Unlike #Bitcoin's previous two brief visits to $30K, this latest resistance level break to end the weekend has occurred as #altcoins surge, rather than falling behind $BTC's price. $LINK, $MATIC, $UIP, $APT, and $AAVE are all seeing their best performing decouplings of 2023. pic.twitter.com/ci7MPh25yf — Santiment (@santimentfeed) October 23, 2023

Mens overskudsoptagelsesforretninger sandsynligvis vil lægge pres på købere, har sandsynligheden for opadgående fortsættelse for Bitcoin i de kommende måneder, markedet er begejstret for, hvad der er muligt på det næste tyremarked. Og det har investorer, der ønsker at positionere sig selv korrekt, herunder at tilslutte sig potentielt fremragende projekter, der i øjeblikket udfører deres token-salg.

Memeinator indtager en central position under kryptoforsalg

Meme-mønter oplevede et dyk i formuer om sommeren, efter at folk som Pepe optog parabolske stævner for at antænde en bølge af nye meme-projekter. Mange kopierede simpelthen Dogecoin, Shiba Inu og Pepe, som fortsat er de bedste hunde- og frø-inspirerede meme-mønter på markedet. Men memesfæren er oversvømmet med adskillige meme-tokens under pari, og Memeinator-hvidbogen forestiller sig et samfundsdrevet projekt, der vil være “meme-mønten til at regere dem alle.”

For at gøre det vil den AI-drevne meme opsøge og ødelægge alle de hunde og frøer, som den anser for svage og har “havt deres dag”.

Hvis Memeinator leverer på sit projektkøreplan, efterhånden som bedømmelsen falder til meme-møntverdenen, kan tidlige støttespillere have fået en stor perle på lang sigt. Dette skyldes, at Memeinator vil udnytte sin suite af AI-værktøjer til at bringe yderligere nytte til MMTR-tokenet. Mens mange af de potentielle meme-rivaler mislykkes, vil MMTR-indehavere udnytte ekstra alfa via funktioner såsom indsatsbelønninger og spilværktøj.

Det positive perspektiv for projektet kunne være ned til en genopblussen af play-to-earn (P2E) og bullish prognoser for krypto generelt. Andre tokens notering på større børser, efterspørgsel og opadgående boost kunne komme med udgivelsen af Memescanner og Meme Warfare-spillet

I øjeblikket har trin 4 MMTR prissat til $0,0118, med over $817k rejst. Den massive interesse, der blev set i den næsten udsolgte fase, tyder på, at det ikke vil vare længe, før Memeinator stormer forbi milepælen på 1 million dollars i forsalget. Krypto-etusiaster, der ser på den næste meme-perle, kan se på Memeinator, hvis forsalg tilbyder 62,5% af det samlede udbud.

Lær mere om Memeinator her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.