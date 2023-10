USD/TRY-prognose: Signal forud for CBRT-rentebeslutningen

Den tyrkiske lira fortsatte sit bemærkelsesværdige kollaps, da bekymringerne for landets inflation fortsatte. USD/TRY -kursen er rekordhøj på 28,14, meget højere end hvor den startede året på 18,48. Det er steget med mere end 173 % fra det laveste punkt i 2022.

CBRT rentebeslutning forude

USD/TRY-kursen vil være i søgelyset på torsdag som den tyrkiske centralbanks (CBRT) beslutning.

Økonomer adspurgt af Reuters mener, at CBRT vil fortsætte med at hæve renten. Netop de mener, at banken vil hæve renten fra 30 % til 35 %. De mener også, at banken vil hæve dag-til-dag låne- og udlånsrenterne til henholdsvis 33 % og 36 %.

Banken har hævet renten siden juni, hvor den hævede renten fra 8,50 % til de nuværende 30 %. Det har den gjort i et forsøg på at bremse den løbske inflation, som har været stædigt høj i årevis.

De seneste data viser, at det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) steg med 61,5 % i september. Den var steget med 58,9 % i september, og analytikere mener, at renterne vil fortsætte med at stige i de kommende år. En meningsmåling fra Reuters viste, at de fleste analytikere forventer, at inflationen slutter året på 69,3 %.

Økonomer forventer også, at økonomien vil have en beskeden vækst i år. Helt præcist forventer de, at landet vil ekspandere med 4 %, mens underskuddet på betalingsbalancens løbende poster bliver 4,6 % af det samlede BNP.

Den tyrkiske lira står over for en op ad bakke vej til genopretning, da mange tyrkere nu er flyttet til fremmed valuta som den amerikanske dollar og euroen. De igangværende spændinger i Mellemøsten hjælper heller ikke.

Israel kæmper stadig mod Hamas og situationen kan forværres, hvis Israel indleder en operation på jorden. Onsdag fortsatte Erdogan med at kritisere Israel og forsvare Hamas, som han hævder ikke var terrorister.

En eskalering af krisen kan presse energipriserne højere, hvilket vil føre til mere inflation i landet.

USD/TRY teknisk analyse

USD/TRY-kursen har været i en stærk bullish trend i de sidste par årtier. Den sprang til det højeste punkt på 28,14 torsdag, det højeste punkt nogensinde. Da det steg, forbliver parret over nøglestøtten på 27,37, det højeste sving i september.

USD/TRY-parret er også forblevet over alle glidende gennemsnit, hvilket signalerer, at tyre stadig har kontrol. Derfor er udsigterne for USD til TRY-kursen bullish, da købere målretter det psykologiske nøgleniveau på 30.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.