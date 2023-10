USD/TRY: Tyrkisk lira kollapser, da CBRT-aktioner giver bagslag

Den tyrkiske lira er styrtet til det laveste niveau nogensinde, efterhånden som landets økonomi vakler, og det amerikanske dollarindeks (DXY) er steget. USD/TRY -kursen er steget til et rekordhøjt niveau på 28, omkring 50 % over det laveste niveau i år. Det er steget med over 445 % fra det laveste niveau i de seneste fem år.

U SD/TRY diagram

Salget af den tyrkiske lira tog fart, efter at landets statistikbureau offentliggjorde data for høj forbrugerinflation. Ifølge statistikbureauet er inflationen steget i de seneste tre måneder i træk og toppede med 61,53 % i september. Det er steget til det højeste punkt siden maj i år.

Det overordnede forbrugerprisindeks steg med 4,75 % på MoM-basis, hvilket er lavere end medianestimatet på 4,88 %. Det var også en mindre stigning end augusts stigning på 9,09%. Analytikere mener, at den faldende lira sandsynligvis vil føre til højere inflation og svagere lira-svaghed.

En anden tyrkisk rapport fra Centralbanken i Republikken Tyrkiet (CBRT) viste, at landets betalingsbalanceunderskud kom på over 0,62 milliarder dollars i august, en forbedring fra den foregående måneds 5,5 milliarder dollars.

Det tyrkiske detailsalg faldt også med 4,7 % på MoM-basis efter at have vokset med 3,0 % i den foregående måned. Dette oversat til en år-til-stigning på 17,2%, lavere end de tidligere 31,2%.

Derfor er præstationen af USD/TRY en afspejling af, at de seneste handlinger fra CBRT ikke virker. Banken har hævet renten i de seneste par måneder, da den søger at stabilisere landets inflation. Det har hævet raterne fra det laveste niveau fra år til dato på 8,50 % til 30 %, det højeste niveau i årevis.

Økonomer ville foretrække en mere høgeagtig tone af centralbanken. Analytikere mener også, at den tyrkiske lira vil stabilisere sig, når den tyrkiske regering afslutter det meste af den nuværende valutakontrol i landet.

Udfordringen for liraen er, at mange mennesker i Tyrkiet foretrækker at holde den amerikanske dollar og andre udenlandske valutaer. Som sådan vil det være svært at ændre mening, da de har set deres rigdom forsvinde i de sidste par årtier.

USD/TRY er også steget på grund af den stærke amerikanske dollar . Dollarindekset sprang til $107,5, det højeste niveau i år. Det er steget i vejret, da investorer forudser, at Federal Reserve strammer renten, da inflationen forbliver på et forhøjet niveau.