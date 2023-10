Exxon CEO om 3. kvartals indtjening: ‘udbuddet fortsætter med at være ret stramt’

Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) er i minus her til morgen efter at have rapporteret sine finansielle resultater for tredje kvartal, der kom tilbage fra Street-estimaterne.

Exxon Q3 finansielle højdepunkter

Copy link to section

Tjente 9,07 milliarder dollars mod 19,66 milliarder dollars året før

Indtjening pr. aktie faldt også fra $4,68 til $2,25

Justeret EPS udskrevet til $2,27 i henhold til pressemeddelelsen

Omsætningen faldt 19% år-til-år til 90,76 milliarder dollars

Konsensus var $2,37 per andel på $93,41 milliarder omsætning

Exxon tilskrev svagheden delvist til, at produktionen faldt 0,8% til 3.688.000 olieækvivalente tønder om dagen i det nyligt afsluttede kvartal. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde Darren Woods – dets administrerende direktør i dag:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Udbuddet er fortsat ret stramt. Så du vil se avancer og priser bevæge sig temmelig dramatisk… indtil yderligere kapacitet kommer på markedet, som stadig er et par år ude.

Exxon toppede forventningerne til frit cash flow

Copy link to section

Exxon Mobil rapporterede også et 47% år-til-år hit til sit frie cash flow i tredje kvartal.

På den positive side overgik det mål dog forventningerne med en betydelig margin – og kom ind på 11,68 milliarder USD mod forventet 9,11 milliarder USD. For at uddybe efterspørgselsbilledet sagde administrerende direktør her til morgen:

Jeg tror, at Europa har fået sine udfordringer. Kina er langsomt på vej ud af sine udfordringer. Og så ser USA selvfølgelig ret solidt ud.

Indtjeningsmeddelelsen kommer kun få dage efter, at energigiganten bekræftede planerne om at købe Pioneer Natural Resources for omkring 60 milliarder dollars. Dets aktiekurs er faldet omkring 12% på en måned.

https://www.youtube.com/watch?v=EmpCHEFr9jI

Exxon hævede udbytte i fredags

Copy link to section

Fredag sagde Exxon Mobil Corp, at deres raffinaderier ikke har registreret en bedre gennemstrømning i 3. kvartal i løbet af de sidste 24 år.

Olie- og gasgiganten annoncerede en stigning på 4 cents i sit kvartalsvise udbytte til 95 cent per aktie. Ifølge CEO Darren Woods:

Vi har en god portefølje af projekter og muligheder på tværs af alle vores virksomheder. Vores projektorganisation har leveret konsekvent, forud for tidsplanen og under budget og har fungeret meget godt.

Den administrerende direktør bekræftede, at Israel-Hamas-krigen indtil videre ikke har haft en specifik effekt på Exxon Mobil Corp. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på olieaktien.

The war between Israel and Hamas could lead to a regional conflict, drawing in Hezbollah and even Iran. The resulting economic fallout, starting with a spike in oil prices, may in turn cause a global recession



Watch the full video here https://t.co/GRWpPwcYH5 pic.twitter.com/oiMJTk8oGN — Bloomberg Originals (@bbgoriginals) October 26, 2023

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.