Altcoins falder til ro, da Bitcoin viser stabilitet – Hvad nu efter Fed-mødet?

Bitcoin holder på $34K værdi regionen den sidste weekend før forbundsmødet planlagt til 31. oktober og 1. november 2023. I mellemtiden vil Fed Chairs kommentar til USA’s økonomiske udsigter sandsynligvis påvirke aktie- og kryptopriser.

The U.S. Federal Reserve’s Federal Open Market Committee (FOMC) meeting is scheduled for October 31 and November 1, 2023.



The outcome could impact stock prices and #Bitcoin (BTC) price.



Key focus will be on Fed Chair Jerome Powell's speech regarding the US economic outlook. pic.twitter.com/P9BTsoAx05 — Yassine Reghai (@reghai_yassine) October 28, 2023

Potentiel pause i rentestigninger og kryptoreaktioner

Finansverdenen ser ud til at nærme sig den føderale uge på en mere afslappet måde sammenlignet med tidligere konferencer. Mens markedsaktørerne fortsat er sikre på, at Fed vil indføre et renteforhøjelsesloft under det næste FOMC-møde, giver chancerne for rentestigninger på mødet den 13. december 2023 plads til tidligere advarsler fra de føderale embedsmænd.

Garry Gensler havde advaret om, at de fleste centralbanker foretrækker flere rentestigninger, hvis det er nødvendigt, afhængigt af de opdaterede arbejdsløsheds- og inflationsdata.

I mellemtiden viser PCE-dataene, at inflationen svækkes, da Federal Reserve fortsætter med at stramme. Udviklinger som kreditstramninger og balanceindsnævring fører til resultater svarende til renteforhøjelser. Det understøtter fortællingen om satsloftet onsdag.

Udsigter for kryptovalutaer

FedWatch-værktøjet annullerer forventningerne om, at Federal Reserve vil ændre sit rentemål under den kommende FOMC-konference. Ikke desto mindre er en stigning på 0,25 % sandsynlig. Således kan antydninger af rentestigninger for de kommende Fed-sessioner af Powell katalysere prisreaktioner i Bitcoin og kryptovalutamarkedet.

Bitcoin handlede til $34.102 i løbet af denne pressetid, hvor de steg med henholdsvis 0,08% og over 13% inden for de sidste 24 timer og uge. I mellemtiden virker spillerne ikke vant til BTC’s nuværende priser, da kryptoens hurtige bevægelse forbi $31K og $31.8K modstande overraskede mange.

Bitcoin steg mere end 20 % i oktober, og det er fortsat afgørende at se, hvordan klokkekrypten interagerer med modstanden på $35.000 i næste uge.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.