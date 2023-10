Kosmos prisprognose, da ATOM-brud varierer midt i solide optrends

De seneste optrends på kryptomarkedet fik Cosmos til at bryde intervallet $6,30 – $7,58, hvilket afsluttede sin konsolideringstilstand. Opadgående bevægelse indikerer forstørret bullish momentum i ATOM-økosystemet, hvilket signalerer en mulig start på en solid bølge. Tokenet handlede til $7,49 ved pressetidspunktet og steg 1,93% i løbet af de sidste 24 timer.

Cosmos sigter mere opad

ATOM udskrev intervallet $6,30 – $7,58 i den første halvdel af september. Altcoinen brød dette territorium efter et 10 % opsving den 30. oktober. Det solide udbrud indikerer forstærket købsmomentum.

I mellemtiden kan en gentest på $0,748 som fodfæste give mulighed for at købe ATOM. En sådan tilbagetrækning vil også se, at RSI-indikatoren gentestes for at byde flere købere velkommen. Et afgørende vende tilbage fra $7,58 kan muligvis katalysere opsving for at vende $8,42 til støtte, før du åbner vejen mod forhindringen ved $10,81.

Det ville oversætte til en stigning på 42% fra $7,58 og et næsten 30% opsving fra $8,42. Positiv udvikling inden for Cosmos-netværket og optimisme på det samlede marked vil understøtte ATOMs opadgående bane.

Bitcoin er fortsat klar til udvidede stigninger midt i spot BTC ETF- optimisme. Dens bullish ugentlige lysestagelukning antyder flere optrends for BTC og kryptovalutamarkedet.

Pludselig salgsmomentum vil dog ødelægge den bullish holdning. Det vil få Cosmos-prisen til at falde, og et 24-timers stearinlys, der lukker under 6,93 USD, vil annullere rejsen på opadgående retning, hvilket muligvis styrter ATOM til 6,28 USD – et fald på 9,45 %.

