Meme Coin opblomstring skaber interesse for Pepe, Floki og Shiba Memu

Memecoins har haft en bemærkelsesværdig opblomstring i de seneste par uger, hvor kryptomarkedet har oplevet en opadgående tendens katalyseret af den positive stemning omkring top-kryptovalutaen Bitcoin.

I mellemtiden køber de investorer, der er ivrige efter at udnytte, hvad der kunne blive det næste store meme-projekt, aggressivt Shiba Memu (SHMU). Den nye Meme Coins forsalg har tiltrukket sig enorm interesse i den seneste måned midt i krypto-fremgangen i oktober.

Pepe og Floki går lodret, mens Meme Coins stiger

Memecoins fik et tæsk i kølvandet på en frisk negativ stemning på tværs af krypto om sommeren. Dog har Bitcoins stigning tidligere på ugen set en masse overskud omfordelt til altcoin-markedet, hvor Pepe og Floki var blandt de bedste modtagere, da stemningen omkring meme-tokens blev positiv.

Den 28. oktober steg Meme Coin-markedet med 20 % i den seneste uge, og Pepe (PEPE) og Floki (FLOKI) var de fremragende performere. De to tokens klarede sig bedre end Dogecoin og Shiba Inu og de fleste top 100 altcoins med parabolske bevægelser på henholdsvis 79% og 84%.

Selvom det stadig er at se, hvordan tingene udspiller sig forud for et forventet tyremarked, er meme-renæssance et signal om, at denne kryptosektion er kommet for at blive. Den appel kunne måske finde sine nyeste rødder i Shiba Memu.

Hvad er Shiba Memu?

Hvad angår meme-inspirerede projekter, er Shiba Memu den seneste, der ønsker at skille sig ud fra mængden. Flere tokens hyper simpelthen en imitation med hundetema eller frø-tema, men dette er ikke Shiba Memu. Ved at udnytte kunstig intelligens og blockchain-teknologi søger projektet at skabe et selvforsynende marketingkraftcenter.

Omkring 85 % af de 1 milliard SHMU-tokens er tilgængelige under forsalget, da holdet ser ud til at tilbyde tidlige spillere en mulighed.

Med hensyn til, hvordan projektet fungerer, er strategien enkel: Tryk på et AI-dashboard for at skabe det største AI-meme. Platformen vil blive drevet af naturlig sprogbehandling, prædiktiv analyse, sentimentanalyse og billed- og videogenkendelse.

Med dette sigter Shiba Memu mod at skræddersy enhver markedsføringsmulighed til at promovere den indfødte SHMU og bringe den på markedet 24/7.

I modsætning til de fleste meme-tokens forventes fællesskabets trækkraft for dette projekt at være uafhængig af den sporadiske hype, der følger med nyhedsbegivenheder og influencer-aktivitet. Mange meme-tokens tager denne type tilgang til engagement, og resultatet er kæmpe udsving i stemningen – prisen påvirkes, når berømthedsvalidering dør ud.

Bør du købe Shiba Memu nu, hvor forsalget er ved at være slut?

Analytikerne har på forskellig vis forudsagt, at Bitcoin er på nippet til et femte tyremarked. En forudsigelse er, at BTC kan nå $125k ved udgangen af 2024.

Investorer, der er klar over, at krypto stadig er et vildt marked, men med store investeringsmuligheder, tager positioner. Meme Coins genopstår midt i disse udsigter samt enorme prognoser for AI-aktierne, og Shiba Memu kunne vise sig at være et af de helt store forsalgsprojekter.

Hvad er projektets appel? Som nævnt kunne det være Shiba Memus friske tilgang til memenomics og det ekstra lag af incitamenter til indehaveren. Bortset fra indsatser og likviditetstilførsel, kan indehavere drage fordel af en deflationsmekanisme udvidet med et SHMU-forbrændingsprogram.

SHMU-prisen kan således drage fordel af et massivt købspres lige fra den går live på større kryptobørser. Ifølge køreplanen (der er tilgængelig her) skulle dette være i første kvartal af 2024. Men Shiba Memu kunne være et godt køb i dag, da lave forudsalgspriser stemmer overens med mulige parabolske gevinster, hvis krypto begynder på et tyremarked som forventet.

Dette token-forsalgstilbud er i øjeblikket er blot tre dage fra sin afslutning – hvilket betyder, at muligheden for at købe til forsalgspriser slutter den 31. oktober.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.