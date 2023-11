FCA giver PayPal en kryptolicens til drift i Storbritannien

PayPal UK Limited, den britiske afdeling af onlinebetalingsgiganten, modtog regulatorisk godkendelse fra Financial Conduct Authority (FCA) den 31. oktober. Licensen giver nu PayPal mulighed for at begynde at tilbyde tjenester til britiske statsborgere.

PayPal bliver det fjerde selskab, der modtager FCA-godkendelse i 2023

Godkendelsen blev bemærket efter den nylige opdatering af FCA’s kryptoregister, som kun så fire nye tilføjelser i 2023. Bortset fra PayPal var de eneste andre virksomheder, der modtog lignende godkendelse i år, Bitstamp, Komainu og Interactive Brokers.

Virksomhedens talsmand kommenterede den nye udvikling og udtalte, at PayPal UK Limited nu er et autoriseret elektronisk pengeinstitut og et forbrugerkreditfirma.

Derudover var virksomheden i stand til at registrere sig som en kryptoaktivvirksomhed, hvilket muliggjorde overførsel af PayPals britiske kundekonti til denne nye britiske enhed fra PayPal Europe den 1. november 2023.

Talsmanden tilføjede,

Ændringen følger Storbritanniens udtræden af EU. Indtil nu har PayPal Europe leveret tjenester til britiske kunder. PayPal fortsætter med at tilbyde vores kunder de samme produkter og tjenester i Storbritannien.

PayPal vil opretholde pausen på kryptokøb indtil 2024

I de seneste mange år, mellem januar 2020 og oktober 2023, modtog FCA 326 ansøgninger om kryptoregistrering. Tilsynsmyndigheden godkendte dog kun 43 af dem, hvilket placerede dens godkendelsesprocent på omkring 14%.

PayPal var mere end villig til at overholde de strengere regler og annoncerede i august i år, at de ville standse kryptokøb i Storbritannien indtil 2024.

Selskabets talsmand bekræftede, at denne beslutning stadig er gældende, og at registreringen ikke vil ændre sig. Hvad angår den nøjagtige dato, hvor virksomheden vil ophæve pausen, er den endnu ikke bekræftet.

Men med den regulatoriske godkendelse kan PayPal begynde at udvide sit britiske team. Som sådan søger den kandidater til ti nye roller, herunder lederen af økonomisk kriminalitet og en rapporteringsansvarlig for hvidvaskning af penge.

FCA arbejder på at håndhæve stærkere regler

PayPals tilladelse til at tilbyde kryptotjenester til britiske borgere kommer midt i regeringens bestræbelser på at indføre strengere regler for sektoren.

Målet er at regulere industrien i henhold til de eksisterende rammer for Financial Services and Markets Act, som forpligtede kryptobørser til at opfylde nye adgangs- og oplysningskrav, når de beslutter sig for at notere digitale aktiver.

Oprindeligt stødte FCA på vanskeligheder med at få udenlandske virksomheder, der opererer i Storbritannien, til at overholde regelændringerne, hvilket førte til, at det ty til trusler om store bøder og sanktioner for dem, der undlod at overholde.

