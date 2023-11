PancakeSwap, Synthetix, Aave, Uniswap, efterhånden som frygt og grådighed stiger

Decentralized Finance (DeFi) tokens fortsatte deres gendannelsestilstand, da kryptofrygt- og grådighedsindekset steg. PancakeSwap-prisen (CAKE) steg med mere end 30 % torsdag og nåede det højeste punkt siden juli i år.

Prisen på Synthetix (SNX) steg på den anden side til et højdepunkt på $2,50, det højeste niveau siden august 2023. Igen, ligesom PancakeSwap, sprang tokenet med over 35% fra det laveste punkt i oktober.

AAVE, den fjerdestørste DeFi-platform i verden, steg med 16,13 %, mens Uniswap steg med 15 %. Andre top-DeFi-tokens som Curve (CRV), Compound (COMP) og Frax Share (FXS) var også de bedste.

Disse tokens sprang, da kryptofrygt- og grådighedsindekset hoppede til grådighedszonen på 74. I de fleste tilfælde springer kryptovalutaer, når en følelse af frygt breder sig på markedet.

De stiger også på grund af den stærke Bitcoin-ydelse. Bitcoin sprang til $34.450 torsdag, det højeste punkt i år. Den er brølet tocifret tilbage fra det laveste punkt i september.

Krypto-tokens, også kendt som altcoins, har en tendens til at samle sig, når Bitcoin klarer sig godt. Og heldigvis, som jeg skrev tidligere på, ser Bitcoins rally ud til at tage fart, da det har dannet et bullish vimpelmønster.

Mønten er også forblevet over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) er flyttet til det overkøbte niveau. Denne RSI er et tegn på, at Bitcoin er ved at tage stærkt momentum.

De er også hoppet efter den seneste Federal Reserve-beslutning. Banken lod renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %, det højeste punkt i over to årtier. I sin erklæring signalerede Jerome Powell, at Fed sandsynligvis vil fortsætte med at holde pause i de kommende måneder.

Økonomer forventer også, at Fed også vil sænke renten i andet kvartal af 2024. Kryptovalutaer, som har overlevet den seneste renteforhøjelsescyklus, vil sandsynligvis få fornyet momentum.

DeFi-økosystemet er også på vej tilbage. Ifølge DeFi Llama steg den samlede værdi låst (TVL) til over 42,7 milliarder dollars.

https://www.youtube.com/watch?v=X_PMHtMqFR0

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.