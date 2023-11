Cathie Wood, Michael Saylor, Peter Schiff diskuterer fremtiden for Bitcoin

Bitcoin (BTC)-prisen har været et af de bedste finansielle aktiver i år. Mønten steg til et højdepunkt på $35.978 torsdag, en stigning på 132% fra det laveste punkt i december sidste år. Det har klaret sig bedre end andre finansielle aktiver som guld, obligationer, aktier og råvarer.

Bitcoins stigning har tiltrukket blandede reaktioner fra nogle af de bedste kommentatorer i branchen. Mens nogle analytikere mener, at Bitcoin har mere plads at køre, har andre mistanke om, at prisen vil trække sig tilbage i de kommende måneder.

Michael Saylor, formanden for MicroStrategy (MSTR), hævdede, at Bitcoin-prisen kunne fortsætte med at stige på lang sigt. Og han lægger sine penge, hvor hans mund er, da MicroStrategy fortsætter med at købe BTC. Virksomheden købte 6.067 Bitcoins i tredje kvartal i en handel på $167 millioner. Det rummer nu 158.400 bitcoins til en værdi af over 4,69 milliarder dollars.

I et interview med CNBC forklarede Saylor, hvorfor han tror på Bitcoin. Først citerede han det igangværende skift til BTC fra institutionelle investorer. Store virksomheder som Blackrock, Invesco, Franklin Templeton og Ark Invest har alle ansøgt om en spot Bitcoin ETF.

For det andet mener han, at efterspørgslen efter Bitcoin vil fortsætte med at stige i de kommende måneder, efterhånden som institutionelle investorer kommer ind. Implikationen er, at disse virksomheder vil købe flere mønter, hvilket bliver ret sjældent. Som følge heraf vil denne tendens føre til højere priser.

De seneste data viser, at mængden af Bitcoin, der sidder i børser, er dykket. Derfor bliver disse virksomheder nødt til at købe deres mønter fra minearbejdere som Riot Platforms, Marathon Digital og Hut 8 Mining. For det tredje vil den kommende Bitcoin-halvering bremse Bitcoin-produktionen drastisk.

I mellemtiden argumenterede Cathie Wood, lederen af Ark Invest, for, at Bitcoin er den digitale ækvivalent til guld. Hun mener, at Bitcoin-prisen kan stige til $1 million i det næste årti. Hun sagde :

“Bitcoin, hænder ned. Bitcoin er en sikring mod både inflation og deflation, fordi der ikke er nogen modpartsrisiko, og institutioner er knap involveret. Det er “digitalt guld”.

Ikke alle analytikere er overbeviste. Peter Schiff, som er en kendt guldtyr, mener, at Bitcoins fremtid er ret dyster. Han har for nylig kritiseret Bitcoin og Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

All of you #Bitcoin HODLers making fun of my posts should be selling your Bitcoin instead. You can always buy it back much cheaper if you really want to. This sucker's rally is a gift. Take advantage of the opportunity while you can. If you don't you'll be kicking yourself later. — Peter Schiff (@PeterSchiff) October 24, 2023

Peter Schiffs Bitcoin-kritik skal tages med et gran salt, da han driver Schiff Gold, et firma, der beskæftiger sig med guld.

Alligevel tror jeg på, at Bitcoin har mere plads til at køre på lang sigt. For det første har mønten overlevet nogle af de største katastrofer i det sidste årti. Det trivedes efter sammenbruddet af Mt. Gox, FTX, Terra, Voyager Digital og Celsius.

Vigtigst er det, at Bitcoin trives i den igangværende fase af rentestigninger. Fed har hævet renten fra nul i 2022 til mellem 5,25 % og 5,50 %. Tidligere var argumentet blandt Bitcoin-bjørne, at Bitcoin ville gå ned, når renten steg.

