Det amerikanske dollarindeks (DXY) kom under intenst pres i denne uge, da amerikanske obligationsrenter trak sig tilbage. Salget fortsatte fredag, efter at de seneste amerikanske non-farm payrolls (NFP) fik flere investorer til at omfavne en risiko-on-stemning. Det faldt til et lavpunkt på $105,27, lavere end det højeste på $107 i YTD.

US NFP-data og Fed

DXY-indekset trak sig tilbage efter den seneste Federal Reserve-beslutning. I den besluttede banken at lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. FOMC-komiteen lod derefter døren stå åben for en renteforhøjelse på sit decembermøde.

En lang pressekonference af Jerome Powell fik dog mange investorer til at forudsige, at Fed havde afsluttet renteforhøjelser. Som et resultat faldt obligationsrenterne, hvor de 10-årige faldt til 4,52 %, og de 30-årige faldt til 4,7 %.

Amerikanske aktier stiger også. Dow Jones steg med over 500 point torsdag og 165% fredag. Disse aktier er på vej mod deres bedste månedlige gevinster siden juni i år.

Salget af US-dollarindekset fortsatte efter at Bureau of Labor Statistics (BLS) offentliggjorde svage jobtal. Økonomien skabte 150.000 job i oktober efter at have tilføjet 297.000 i den foregående måned. Denne tilføjelse var lavere end medianestimatet på 180k.

Arbejdsløsheden steg til 3,9 %, mens den nøje overvågede arbejdsdeltagelse faldt til 62,7 %. Den gennemsnitlige timeløn steg med henholdsvis 0,2 % og 4, % på MoM- og YoY-basis.

Disse tal betyder sammen med de relativt svage PMI-data for tjenester, at Federal Reserve sandsynligvis vil fastholde renten på det nuværende niveau i et stykke tid. Det samme er tilfældet med andre centralbanker som Federal Reserve, ECB og Bank of England .

De næste vigtige data at se vil være den kommende amerikanske forbrugerinflationsrapport. Denne rapport vil bekræfte, om inflationen faktisk er aftagende, hvilket vil være positivt.

US dollar indeks prognose

DXY-diagram af TradingView

DXY-indekset dannede et dobbelt-top-mønster til $107,20, hvilket er et bearish tegn. Den har bevæget sig under halsudskæringen af dette mønster til $10536. På det daglige diagram har den bevæget sig under den vigtige støtte på $105,88, det højeste sving den 8. marts.

Indekset har også bevæget sig under 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit. Vigtigst af alt har MACD dannet et bearish divergensmønster. Derfor er udsigterne for det amerikanske dollar-indeks bearish, og det næste punkt at se er på $104. Det vil den gøre, da den fuldender det omvendte hoved- og skuldermønster.

