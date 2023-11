Bank of England udruller stablecoin-reguleringsplaner som en del af at gøre Storbritannien til et krypto-hub

Bank of England (BOE), Storbritanniens centralbank, udgav for nylig en plan for at regulere stablecoins og komme et skridt tættere på at levere passende regler for den bredere kryptoindustri.

Både BOE og Financial Conduct Authority (FCA), landets finansielle vagthund, har til hensigt at følge de regler, som den britiske regering udgav i sidste uge for at sikre korrekt overvågning af den digitale aktivsektor.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Storbritannien ønsker at være det næste store krypto-hub

Copy link to section

Det pågældende forslag sagde, at landet snart ville se ankomsten af regler for stablecoins støttet af fiat-valutaer. Reglerne forventes at blive sat i værk engang i begyndelsen af 2024.

Ifølge den britiske regerings papir vil Bank of England forventes at regulere systemiske stablecoins, mens FCA forbliver ansvarlig for at styre det bredere kryptomarked.

Rishi Sunak, den britiske premierminister, meddelte også, at han ønsker, at landet skal blive et krypto-hub. Hvis det er tilfældet, kan landet slutte sig til Singapore, Hong Kong og Dubai som en af de mest eftertragtede kryptolokationer i verden.

Men for at nå det niveau kræver Storbritannien først, at der indføres klare regler for kryptovirksomheder og selve digitale aktiver.

Det er de mål, som landets finansielle institutioner og regulatorer først skal fokusere på. Da EU og Japan har forsøgt at indføre lignende regler, har Storbritannien desuden nogle konkurrenter.

Detaljer vedrørende stablecoin-regler

Copy link to section

Ifølge det nye papir, har Bank of England til hensigt kun at fokusere på stablecoins, der støttes af det britiske pund.

Dette blev forklaret i et brev fra Prudential Regulations Authority (PRA), som sagde, at smitterisikoen ville være lavere for stablecoins, der bruges i systemiske betalingssystemer reguleret af banken, end for alternativer såsom e-penge eller andre regulerede stablecoins, der er fanget af FCA regime.

FCA bekræftede også, at enhver, der søger at udstede en ny stablecoin, først vil kræve tilladelse fra regulatoren, før deres stablecoins begynder at cirkulere i eller fra Storbritannien. Avisen tilføjede, at udstedere kan beholde indtægterne fra renter og afkast fra støtteaktiverne.

FCA bemærkede dog:

Vi er bevidste om, at dette kan opfattes som uretfærdigt over for forbrugerne, hvis renterne fortsat forbliver høje og stiger betydeligt (i betragtning af at de regulerede stablecoin-backing-aktiver forventes at blive beskyttet som klientaktiver).

Da Storbritannien og de andre nævnte nationer fortsætter med at gøre forsøg på at tilvejebringe en funktionel lovgivningsramme og endelig legalisere kryptoindustrien, er der endnu ikke gjort en sådan indsats i USA, hvilket får landet til at sakke bagud mange nationer på globalt plan.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.