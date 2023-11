Memeinator har rejst mere end 1,1 mio. dollars, mens tilstrømningen af digitale aktiver har nået $736 mio.

Investeringsprodukter til digitale aktiver oplevede en sjette uge i træk med tilstrømning i sidste uge. I mellemtiden steg Bitcoin til over 35.000 dollars, selv om nogle altcoins overgik flagskibs-kryptovalutaen.

Der var gang i den inden for meme-mønt verdenen, og Binances børsnotering af Memecoin (MEME) bidrog til den stigende investorinteresse. En analytiker siger også, at kryptovalutaerne og aktierne kan være klar til en julestigning.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Hvorfor kunne dette være afgørende for Memeinator (MMTR), et nyt meme-mønt projekt, der sandsynligvis vil tiltrække megen opmærksomhed forud for den forventede krypto stigning?

Krypto-investeringsprodukter ramte 6. uge i træk med tilgange

Copy link to section

De digitale aktivinvesteringsprodukter har oplevet en tilstrømning af institutionelle penge, hvor de ugentlige indstrømninger nu har været positive i seks uger. Ifølge kryptoaktivinvesteringsfirmaet CoinShares strømmede der i sidste uge i alt 261 millioner dollars ind i forskellige produkter, hvilket bringer det årlige tal til 767 millioner dollars, hvilket overgår de 736 millioner dollars, der blev registreret i 2022.

Bitcoin og Ethereum, hvor sidstnævnte havde den største tilstrømning i sidste uge med 17,5 millioner dollars, fører an blandt de store alternative mønter i denne henseende.

Da markedet fortsætter med at styrke de positive udsigter, så har en analytiker peget på en potentiel ” Julemands”-klemme.

Markus Thielen, leder af krypto-research og -strategi hos investeringsselskabet Matrixport, knytter ovenstående udsigter til forskellige makrobegivenheder. En rapport, som platformen har offentliggjort i dag, noterer sig tre makrofaktorer: det amerikanske finansministeriums udstedelse af kortere gæld, Feds renteskifte og et afkølende arbejdsmarked.

Denne overvejelse, og den vedvarende stemning omkring virkningen af en første Bitcoin ETF på det amerikanske marked, kunne være en perfekt opskrift på et voldsomt tyremarked.

The Memeinator: et meme-projekt med en mission

Copy link to section

Memeinator er et nyt AI-relateret meme-projekt, der har til formål at dominere markedssegmentet via et hjælpeprogram, der afslører ubrugeligheden af de fleste af de nuværende meme-mønter.

Projektet antyder en deflationær token-mekanisme drevet af MMTR-token og en, der vil udnytte kraften i kunstig intelligens til ikke kun at engagere og fastholde sit momekkraft, men også tilbyde samfundet mere end bare hype.

Mens Memeinator har en køreplan, der fremhæver den officielle lancering i begyndelsen af 2024, ser projektet ud til at have ramt de rigtige akkorder for investorer. Kun få uger efter lanceringen af forsalget har teamet rejst mere end 1,17 millioner. Token-udbuddet er i øjeblikket i fase 5 og bliver hurtigt udsolgt.

Stigningen i tilstrømningen til kryptoprodukter tyder på, at appetitten på potentielt givende ædelstene er stor. Hvis et vellykket forsalg efterfølges af en større udbredelse på et stigende marked, vil chancerne for, at MMTR vokser til en markedsværdi på 1 milliard dollars, være store.

Hvad vil sandsynligvis placere Memeinator foran konkurrenterne?

Copy link to section

Memeinator bliver nødt til at udfordre og overhale spillere som Dogecoin og Shiba Inu for at gøre krav på memecoin-kronen. Hvordan kunne dette være en mulighed? Projektets hvidbog, som er tilgængelig her, fremhæver nogle få funktioner og tilbud, der kunne være fremmede for de ældre meme-mønter.

For eksempel er integrationen af staking, NFT’er og spil via et AI-drevet meme-spil alle funktioner, der tilføjer til MMTR’s overordnede appel.

Dette er et bemærkelsesværdigt værdigrundlag for Memeinator, og målet om at overgå svage meme-tokens og nå en markedsværdi på 1 milliard dollars er måske opnåeligt. Indrømmet, det er måske ikke længe efter projektets mainnet-lancering og token-børsnotering på de bedste kryptobørser.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.