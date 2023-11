Shiba Memus potentiale, efterhånden som Memecoin ($MEME) går i korrektionstilstand

Memecoin ($MEME) bød måneden velkommen med en positiv holdning og opnåede enorme 2.500 % den 3. november, da flere kryptovalutabørser, inklusive Binance, lancerede altcoin. Den imponerende stigning toppede ved $0,0245.

Men $MEME kunne ikke overvinde $0,029, hvilket katalyserede vilde prisbevægelser. Den blev handlet til $0,02652 i skrivende stund efter et fald på 5,16% i løbet af den seneste dag.

MEME 24-timers diagram på Coinmarketcap

Memecoin bør overskride 0,029 dollars for at opnå stabile stigninger. I mellemtiden har den seneste korrektion markeret en nedadgående trendlinje, som MEME ikke har formået at overvinde tre gange inden for de seneste 48 timer. Dette tyder på, at sælgerne dominerer.

MEME kan forlænge sine korrektioner, indtil det cementerer den faldende trekantbarriere. Ikke desto mindre er altcoinen fortsat sårbar over for markedsudsving.

Mens Memecoin kæmper for at komme sig over sin korrigerende holdning, fortsætter markedsspillerne med at lede efter det næste 100X-token på markedet, åbenbart fra nye projekter, inklusive dem i forsalgsfasen, der tiltrækker imponerende investeringer.

Shiba Memu er blandt de nye tokens på det tematiske kryptovalutamarked. Projektet har modtaget omkring $4,5 millioner fra krypto-entusiaster inden for de sidste par måneder. Det bekræfter investorernes tillid til Shiba Memu, der præsenterer altcoinen som et aktiv med betydeligt potentiale.

Derfor burde du overveje Shiba Memu (SHMU)

Shiba Memu præsenterer sig anderledes end andre tokens i verden med hunde som tema. Den udnytter meme-mønternes popularitet, såvel som det stigende antal tilhængere af kunstig intelligens. Shiba Memu kombinerer forskellige teknologier for at sikre førsteklasses nytteværdi og øget afkast.

Desuden vil Shiba Memus fremtidige kurs sandsynligvis afspejle prisbevægelserne indenfor det overordnede kryptorum. Analytikerne er fortsat positive omkring Bitcoin og altcoins.

Once the BlackRock #Bitcoin Spot ETF gets accepted, Bitcoin will likely pump for 6 months straight. — Crypto Rover (@rovercrc) November 6, 2023

Crypto-rover stoler på, at BlackRocks spot-Bitcoin -børshandlede fond er den katalysator, som de digitale mønter har brug for til at skyde i vejret. Han mener, at den førende krypto kan stige i seks på hinanden efterfølgende måneder, når SEC giver grønt lys til en BTC ETF.

En bredt funderet optur vil betyde, at enorme pengestrømme strømmer ind på kryptovalutamarkedet. Optimistiske begivenheder, herunder en lempelig Federal og Bitcoin-halveringen, understøtter langsigtede opadgående tendenser for de digitale mønter.

Altcoins med en lovende fremtid, inklusive SHMU, vil muligvis skyde i vejret midt i en sådan udvikling. Du kan lære mere om Shiba Memu via deres hjemmeside.