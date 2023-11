USD/JPY-prognose: signal som et dobbelt-top-mønster dannes

USD/JPY -kursen ligger på et vigtigt modstandsniveau, da investorerne vurderer de næste handlinger fra Federal Reserve og Bank of Japan (BoJ). Parret handlede til 150,50 i tirsdags, et par point under det højeste år-til-dato på 151,96. Den er steget med over 18 % fra det laveste punkt i januar.

Fed og BoJ politikker

USD/JPY-parret har været i en stærk opadgående tendens i de seneste par måneder. Dette rally er mest på grund af handlingerne fra Bank of Japan. I sin nylige beslutning besluttede banken at holde renten uændret på -0,10 %.

BoJ besluttede også at justere sin rentekurvekontrol (YCC) ved at lade statsobligationerne bevæge sig til 1 %. Det afkast handlede tirsdag eftermiddag til 0,877 % lavere end denne måneds 0,95 %.

USD/JPY-kursen reagerede på de seneste økonomiske data fra Japan. Ifølge statistikbureauet steg den gennemsnitlige kontantindtjening med 1,2 % i september fra måneden førs 0,9 %.

Yderligere data afslørede, at Japans husholdningers udgifter steg med 0,3 %, bedre end medianestimatet på -0,4 %. Udgifterne var steget med 3,9 % i den foregående måned. Yderligere faldt landets husholdningers forbrug med 2,8 % i forhold til samme måned tidligere.

De andre vigtige USD/JPY-nyheder var sidste uges Federal Reserve-beslutning. I den besluttede banken at lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. Det lod også døren stå åben for endnu en renteforhøjelse.

De fleste analytikere mener dog, at banken vil holde renterne i dette interval i et stykke tid. Desuden viste de seneste Non-Farm Payrolls (NFP) data, at økonomien steg med over 150.000 i oktober, mens arbejdsløsheden steg til 3,9%.

USD/JPY teknisk analyse

USD/JPY-diagram af TradingView

Det ugentlige diagram viser, at USD/JPY-parret har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Det har for nylig gentestet det vigtige modstandspunkt på 151,96. Parret har dannet, hvad der ligner et dobbelt-top-mønster, hvis halsudskæring er på 127,41.

Samtidig er Relative Strength Index (RSI) og Stokastisk Oscillator (SO) flyttet til det overkøbte niveau. Derfor er udsigterne for parret neutrale i øjeblikket. Et træk over det hidtil høje år på 151,96 vil ugyldiggøre det bullish synspunkt, hvilket vil skubbe det meget højere.

Alternativet er, hvor dobbelttop-afhandlingen er valideret, hvilket vil skubbe parret meget lavere til den næste støtte ved 140.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.