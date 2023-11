Circle, skaberen af USDC, EURC stablecoins til at lancere børsnotering i 2024

Circle, skaberen af USD Coin (USDC), den populære stablecoin, er indstillet til at lancere en Initial Public Offering (IPO) i 2024. Ifølge Bloomberg taler virksomheden allerede med rådgivere, mens det forbereder sig på dette.

Circle Internet er en af de vigtigste virksomheder i blockchain-industrien. Det skabte USD Coin, en stablecoin med over 24 milliarder dollars i aktiver. Det skabte også EURC, en stablecoin, der er støttet af euro. EURC har en samlet markedsværdi på over $53 millioner.

Circles stablecoins opererer på tværs af adskillige blockchains som Stellar, Ethereum og Avalanche. Ifølge sin hjemmeside har USDC håndteret over $12.6 billioner on-chain transaktioner i sin historie. Over 1,8 millioner mennesker har stablecoinen.

Stablecoin-udstedelsesselskaber er bogstaveligt talt kontantprintere. Virksomhederne tjener penge ved blot at investere pengene i sikre aktiver som kortfristede statsobligationer. I dette tilfælde har virksomheden investeret cirka 24 milliarder dollars, hvilket tjener omkring 5 % i rente.

Det betyder, at virksomheden kan generere så meget som 1,2 milliarder dollars i omsætning i år, hvis beløbet står i den nuværende fase. For eksempel viste de seneste resultater fra Tether Holdings, at virksomhedens driftsresultat steg til over 1 milliard dollars i andet kvartal. Tether er meget større end USD Coin, takket være dens over 86 milliarder dollars aktiver.

Circles omsætning vil sandsynligvis fortsætte med at klare sig godt, da renten forbliver på et forhøjet niveau. I sin beslutning i sidste uge besluttede Federal Reserve at lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. De fleste analytikere mener, at banken vil lade renterne ligge på et forhøjet niveau i et stykke tid.

Circles stablecoin bruges meget i blockchain- og off-chain-verdenen. Et af dets bedste hjælpeprogrammer er på grund af dets partnerskab med MoneyGram. Ifølge aftalen kan USDC-indehavere nu sende penge internationalt, og folk kan hæve midlerne i amerikanske dollars.

En vigtig bekymring for stablecoin-indehavere er, hvor stabile de er. I UDDC-tilfældet kommer stabiliteten fra, at virksomheden er revideret af Deloitte, et af de 4 bedste revisionsselskaber. Dens reserver ejes af virksomheder som Blackrock og BNY Mellon.

Det er uklart, hvilken værdiansættelse Circle vil søge. I 2022 skulle virksomheden gå på børs ved at fusionere med Concord Acquisition Corp. Aftalen værdisatte Circle til over 9 milliarder dollars. Derfor er der en sandsynlighed for, at det vil tiltrække en større værdiansættelse.

