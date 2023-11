Grayscale Solana Trust (GSOL) præmie til SOL prisstigninger

Grayscale Solana Trust (GSOL) præmie til SOL-tokenet er udvidet til det højeste punkt siden december 2021. Mens Solana- prisen er steget med omkring 92,5 % i de seneste 12 måneder, er GSOL steget med over 375 % i samme periode. GSOLs stærke præstation er et tegn på, at der er institutionel efterspørgsel efter aktivet.

GSOL er et af de mange produkter, som Grayscale har, og den mest populære af dem er Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), som har over $19 milliarder i samlede aktiver. GSOL er beregnet til at give brugere, især institutionelle investorer, adgang til Solana-markedet. Det opkræver et gebyr på 2,50 % og har akkumuleret over $5,1 millioner i samlede aktiver.

En enkelt enhed af GSOL handlede til $95,60, mens beholdningen pr. aktie er steget til 16,90. Solana har været i søgelyset i år, da det har været en af de bedst præsterende store kryptovalutaer.

SOL er steget til et højdepunkt på $43,15, det højeste punkt siden 8. august sidste år. På sit højeste er mønten hoppet med mere end 310% fra sit laveste punkt i 2023. Dette rally har bragt dens samlede markedsværdi til over $18 milliarder, hvilket gør den til den 7. største kryptovaluta i verden.

En central bekymring blandt investorer har været Solanas eksponering mod FTX Estate, som rummer millioner af tokens. I sidste ende vil boet ønske at sælge disse tokens, efterhånden som konkursbehandlingen fortsætter. For nylig flyttede godset mange tokens til børser som Binance og Kraken, hvilket påvirkede prisen.

Andre Grayscales trusts handles til en betydelig præmie. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), som historisk har handlet under NAV, har nu en præmie på 4,27 %. Tilsvarende har Grayscale Chainlink Trust (GLINK) og Grayscale Ethereum Trust (ETHE) en præmie på 17% og 2,6%.

Grayscale Bitcoin Trusts præmie til NAV begyndte at stige, efter at Grayscale vandt en større retssag mod Securities and Exchange Commission . I den retssag beordrede retten agenturet til at gennemgå virksomhedens forslag om at konvertere trusten til en spot Bitcoin ETF.

Hvis Grayscale lykkes med at gøre dette, forventer analytikere, at virksomheden vil forsøge at konvertere den til en ETF.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.