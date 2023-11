Adyen-aktiekursen stiger: Er det den bedste hollandske aktie at købe?

Adyen (AMS: ADYEN) aktiekurs steg torsdag, da investorerne jublede over selskabets afbalancerede udsigter. Den steg med over 30 % i overensstemmelse med min tidligere prognose. På trods af dette comeback forbliver Adyen omkring 70 % under det højeste punkt under pandemien.

Ny normal for fintech

Fintech-virksomheder står over for et øjebliks regnskab, da den vækst, de oplevede i det sidste årti, aftog. De fleste virksomheder som PayPal, Block, Shift4Payments, Toast og Affirm oplevede rekordvækst i en æra med lave renter.

Som et resultat blev disse firmaer multi-milliard dollar virksomheder. På sit højeste oplevede PayPal sin samlede markedsværdi stige til over 300 milliarder dollars. Tilsvarende blev Block, Squares moderselskab vurderet til over 120 milliarder dollars.

Det samme er tilfældet med Adyen, det hollandske betalingsselskab. Denne værdiansættelse var berettiget på grund af virksomhedens robuste vækst. For eksempel var dens årlige omsætning €1,01 milliarder i 2017, €1,65 milliarder i 2018, €2,66 milliarder i 2019 og €6 milliarder i 2021.

Denne vækst skete, da virksomheder fra hele verden tog teknologi og digitale betalinger til sig. Dette omfattede både store virksomheder og små startups, som var stærkt finansieret af venturekapitalselskaber. I dag tæller Adyen virksomheder som Uber, Bolt og Virgin Hotels som kunder.

Fintech-virksomheders vækst eksploderede under Covid-19, da de fleste virksomheder og kunder omfavnede e-handel. I løbet af perioden oplevede disse virksomheder vækst, som kunne have taget år at opnå.

På det seneste har erhvervsforholdene dog ændret sig. Mens folk stadig handler online, er mængden af transaktioner faldet til normale niveauer. Også mange virksomheder har allerede en betalingsudbyder. Historisk set har virksomheder en tendens til at opretholde deres betalingsudbydere i lang tid, da det kan være dyrt og tidskrævende at skifte.

Samtidig har de stigende renter ført til et svagt forbrug og lavere gebyrer for fintech-virksomheder. Adyen opererer desuden i en stærkt konkurrencepræget industri, der også er domineret af Stripe, PayPal og Shift4 Payments.

Adyen aktiekursprognose

Derfor, midt i denne uro, er spørgsmålet, om det giver mening at investere i fintech-virksomheder som Adyen. I en erklæring i denne uge sagde Adyen, at dens bearbejdede omsætning i tredje kvartal steg med 21 % år/år til €243,1 mio.

Nettoomsætningen steg med 22% til €413 mio. Digitale mængder steg med 21 %, mens Unified Commerce-omsætningen steg med 25 %. Disse tal betyder, at Adyen stadig viser robust vækst. Alligevel tror ledelsen nu på, at virksomhedens vækst vil bremses de næste par år.

Som et resultat, sænkede det sine guidance for de næste tre år opfordringer til lav- til høj 20% interval. Inden da var det forventningen, at dens omsætning ville stige med mellem 20 % og 30 %. I en note sagde en Bloomberg-analytiker:

“Adyens sænkede guidance for nettoomsætningsvækst (lav 20 % til høj 20 %) og Ebitda-margin over 50 % i 2026 (i forhold til 65 % langsigtet mål) er nu tættere på konsensus og afspejler konkurrencen i betalingsindustrien og en forværring økonomisk baggrund.”

Adyen vokser som forventet ikke så hurtigt, som det plejede at gøre for et par år siden. Dette er forståeligt, da dets vækst ikke forventedes at vare evigt. Derfor mener jeg stadig, at virksomheden er en god investering, da den bliver en værdiaktie.

Virksomheden har en solid kundebase og mere plads til at øge sin omsætning ved køb af krydssalg. Derfor er der sandsynlighed for, at aktierne vil fortsætte med at stige på længere sigt. Denne nye normal vil medføre langsommere vækst og potentielt højere rentabilitet.

På lang sigt formoder jeg, at Adyen-aktien vil stige til det vigtigste modstandsniveau på 1.150, det laveste sving i maj 2022.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.