Jasmy Coin-prisforudsigelse: Her er grunden til, at Japans Bitcoin skyder i vejret

JasmyCoin-prisen fortsatte sin bullish trend, da investorerne jublede over det seneste Bitcoin-udbrud. Mønten sprang til et højdepunkt på $0,0044 torsdag, det højeste punkt siden juni i år. Det er steget med over 50 % fra det laveste punkt i år. Andre krypto-tokens som Mina, Pepe, Gala og Sui er også steget kraftigt for nylig.

Bitcoin er den vigtigste drivkraft

Den vigtigste drivkraft for Jasmy og andre altcoins var den stærke præstation af Bitcoin, som steg til det højeste punkt siden maj 2022. Det sprang til et højdepunkt på $37.000. Den er steget med næsten 50 % fra sit laveste punkt i september og med 137 % fra sit laveste niveau i november sidste år. Dette opsving gør det til et af de bedst præsterende aktiver i år.

Bitcoin formåede at bevæge sig over det bullish vimpelmønster. I prishandlingsanalyse er en bullish vimpel et af de mest positive tegn på markedet. Det forbliver over 50-dages og 100-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA).

Jasmy sprang også, da frygt- og grådighedsindekset hoppede til grådighedszonen på 74. I de fleste tilfælde har kryptovalutaer en tendens til at stige, når investorer bliver grådige. I mellemtiden er VIX-indekset styrtet til $14,45, det laveste punkt siden 20. september. Indekset er faldet med mere end 37 % fra det højeste punkt i oktober.

VIX-indekset er en af de mest populære målere på det finansielle marked. Den ser på optionernes placering af S&P 500-indekset. Dets krak er faldet sammen med den igangværende stigning i amerikanske aktier. Dow Jones- og Nasdaq 100-indeksene er steget de seneste ni dage i træk. Som sådan mener investorerne, at julemandsrallyet starter.

Jasmy er også steget efter den seneste rentebeslutning fra Federal Reserve. På sit møde besluttede banken at lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. Mens Fed antydede, at banken vil fortsætte med at hæve renten, mener analytikere, at den vil lade renterne være intakte i et stykke tid.

Jasmy pris prognose

JASMY-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at JasmyCoin-prisen har været i en stærk bullish trend i de seneste par uger. Det er sprunget fra sidste måneds laveste på $0,0030 til det højeste på $0,0045. Mønten har bevæget sig over den faldende trendlinje, der forbinder de højeste udsving siden maj i år.

Jasmy har bevæget sig over 50-dages og 25-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Samtidig har Relative Strength Index (RSI) og Stokastisk Oscillator bevæget sig over det overkøbte niveau. Derfor er udsigterne for mønten bullish, med det næste niveau at se vil være på $0,0051, det højeste punkt den 19. maj. Hvis dette sker, skal mønten stige med over 15,81% fra det nuværende niveau.

