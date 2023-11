Kan du huske Bonk? Solana meme møntprisen stiger

Bonk, den glemte meme-mønt, der skabte overskrifter i januar, er tilbage. Dens token-pris steg med mere end 60% torsdag, da kryptovalutaer steg. Det sprang til et højdepunkt på $0,0000020, det højeste punkt siden marts i år, hvilket giver den en markedsværdi på over $41 millioner.

Bonk er en memecoin, der kom til live i januar. Dens mål var at være et levedygtigt alternativ til populære meme-tokens som Shiba Inu, Dogelon Mars og Floki Inu. Forskellen var, at den blev bygget i Solana-økosystemet.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

På det tidspunkt var Solana en risikabel kryptovaluta på grund af dens tilknytning til FTX, Alameda Research og Sam Bankman Fried. I dag er Solana en af de bedst ydende kryptovalutaer i år. Det sprang til et højdepunkt på $50, hvilket var mere end 325% over det laveste punkt i år.

Ifølge SolScan har antallet af Bonk-indehavere været ubetydeligt. Den har over 474k tokenholdere. Aktive indehavere forbliver dog på under 2.300. Dette er så lille et tal, fordi et enkelt Bonk-token handles til $0,000000933984. I alt har Bonk en markedsværdi på over $78 millioner, ifølge CoinGecko.

Bonk-prisen er steget, fordi kryptovalutaer har fået et stærkt comeback. Bitcoin-prisen steg til over $37.000, mens Ethereum er flyttet til $2.000. Samtidig har andre mem-mønter også brølet tilbage. Taboo Token-prisen er steget med 10% i de seneste 24 timer, mens Memecoin (MEME) er steget med 15%. Andre tokens som Milady Meme Coin (LADYS), Pepe og Floki Inu har brølet.

Hovedårsagen til dette er, at Federal Reserve pegede på en rentepause i de kommende måneder. Også kryptofrygt- og grådighedsindekset er sprunget til grådighedszonen på 75. I de fleste tilfælde stiger kryptovalutaer, når der er grådighed på markedet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.