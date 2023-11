Her er grunden til, at staking tokens Rocket Pool (RPL), Lido DAO (LDO) steg

Det har været en god uge for kryptovalutaer. Bitcoin-prisen steg til over $37.000 for første gang i 18 måneder. Tilsvarende steg Ethereum- prisen til over $2.100 efter Blackrock afslørede sin ETH ETF. Som et resultat steg de fleste altcoins, inklusive Huobi Token, Jasmy og Ethereum Classic.

Flydende indsatspoletter stiger

En afgørende gruppe af krypto-tokens, der også sprang, var dem, der var involveret i væskeindsats. Lido DAO (LDO) og Rocket Pool (RPL) var to af de bedst ydende tokens i fredags, da de steg med over 20 % inden for de seneste 24 timer.

LDO vs RPL diagram

Til at begynde med er Lido og Rocket Pool de to største spillere i væskeindsatsindustrien. Liquid staking giver brugerne mulighed for at satse deres tokens på en decentral måde. Den vigtigste fordel er, at personer med sådanne aktiver nemt kan hæve dem selv inden udgangen af måneden.

Rocket Pool har 819.000 ETH satset, som i øjeblikket er vurderet til mere end $1,7 milliarder. Brugere af platformen kan tjene over 7 % i ÅOP, hvis de satser og kører en node og 3,12 %, hvis de bare satser.

Lido DAO, er vokset til at blive den største DeFi-protokol i verden med over $19 milliarder i samlede aktiver. Brugere på platformen kan satse Ethereum og Polygon. Det har over 18 milliarder USD i ETH og 123 millioner USD i MATIC. Dens ETH-indsats tjener en ÅOP på 3,5 %.

Det er værd at bemærke, at Ethereum har et lavere udbytte end den amerikanske dollar. Med stigende renter giver den amerikanske dollar et afkast på over 5%. Pengemarkedsfonde har dog en tendens til at have svag vækst.

BlackRock wouldn't register for a Spot Ethereum ETF unless they were certain that the Spot #Bitcoin ETF would be accepted with 100% certainty. pic.twitter.com/tSstfztdQY — Mister Crypto (@misterrcrypto) November 9, 2023

Ethereum-prisen stiger

Hovedårsagen til, at LDO- og RPL-aktiekursen steg, er, at Ethereum-prisen har lavet et bullish breakout. ETH-prisen steg til et højdepunkt på over 2.100 USD, det højeste niveau siden maj 2022. Den er steget med mere end 141 % fra det laveste punkt i år, hvilket giver den en markedsværdi på mere end 254 milliarder USD.

Ethereum-prisen er steget på grund af det samlede krypto-rally. Bitcoin er steget til over $37.000, mens den samlede markedsværdi for alle kryptovalutaer steg til over $1,4 billioner.

ETH-token steg efter Blackrock ansøgte om en ETH ETF. Argumentet er, at Securities and Exchange Commission (SEC) først vil godkende Bitcoin ETF. Det vil blive efterfulgt af en ETH ETF.

Det er stadig uklart, om SEC vil godkende en Ethereum ETF. For det første er Ethereum ret anderledes end Bitcoin på grund af, hvordan teknologien fungerer. Bitcoin bruger proof-of-work (PoW) teknologien, mens Ethereum bruger en proof-of-stake (PoS) teknologi.

Ved at bruge PoS-teknologien har Ethereum staking-funktioner, som er ret problematiske med SEC. SEC ser sandsynligvis Ethereum som en finansiel sikkerhed, hvilket kan føre til dets benægtelse.

Der er en bullish sag for Lido DAO. For det første har LDO en voksende markedsandel i DeFi-industrien. I modsætning til andre krypto-tokens er Lido også næsten færdig med sine token-oplåsninger. Den har en samlet cirkulationsforsyning på 1 mia. 89 % af disse tokens er allerede blevet låst op.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.