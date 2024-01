AMC’s regulatoriske ansøgning vurderede aktien til $7,47, men hvad betyder det for markedet?

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) annoncerede udstedelsen af 3,3 millioner aktier. Ifølge den seneste arkivering var aktierne i bytte for 25 millioner dollars second lien notes forfaldent i 2026. Virksomheden lancerede også en aftale sødemiddel, der annoncerer en ny linje af AMC-mærket chokolade slik. Informationen er uden tvivl ret overvældende for det utrænede øje. Derfor tilbyder vi en skarp analyse af, hvad den aftale betyder for investorerne.

Udstedelse af aktier til andenpant er bekymrende af to årsager. For det første resulterer handlen i en udvanding af eksisterende aktionærer. For det andet signalerer aftalen udfordrende økonomiske udsigter. Som følge heraf blev den indre værdi af aktierne placeret til kun $7,47. AMC anerkendte de to udfordringer og annoncerede den nye linje af slik.

Gæld-for-aktie-aftalen kommer kun få måneder efter AMC’s aktieopdeling. Aktiesplitningen fandt sted i slutningen af august i år. Den hurtige rækkefølge af begivenhederne signalerer en virksomhed, der er desperat efter at rejse kapital fra markederne. Den kendsgerning, at AMC tyede til højomkostningsgæld i andenpant, bekræfter de kapitalmæssige udfordringer, den står over for.

Markedsproblemerne for AMC forstås bedre ved at se på forholdet mellem pris og salg. Med kun 0,4x er pris-til-salg-forholdet en interessant sag. Det gælder især, når AMC sammenlignes med 1,2x P/S industriniveau.

Den lave pris-til-salg kan betyde, at AMC er undervurderet, fordi salget er vokset efter pandemien. Vi ved dog, at markedet allerede har indregnet salgsvækst i priserne, men prisen blev ved med at falde. Du bør forvente flere markedsuroligheder efter meddelelsen om gæld-for-aktie.

AMC-aktien bløder efter offentliggørelse af gæld-for-aktie

Source – TradingView

Aktiekursdata viser, at de kortsigtede glidende gennemsnit fortsatte med at trende under de langsigtede gennemsnit. Aktiekursen faldt også med 8,46% efter de seneste børsnyheder. Faldet bekræfter i hvert fald vores frygt, som vi uddyber i aktieanalysen ovenfor.

Prisen på $6,17 er lavere end den underforståede værdiansættelse på $7,47. Når vi medregner mængderne på udbudssiden, er det klart, at AMC har udfordringer på og uden for markedet.

Resumé

Investorer skal analysere al den blandede information fra AMC, før de dykker ned i den dybe ende. Den underforståede indre værdi på $7,47 inspirerer ikke til tillid blandt investorerne. Bekendtgørelsen om gourmetbolsjer er bare et godt sødemiddel for at berolige markederne.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.